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بالصور - تعرفوا إلى الـ100 ألف ليرة الجديدة.. وهذه مواصفاتها!

21
MARCH
2018
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أعلن مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، أنه سيضع في التداول اعتباراً من 10 نيسان 2018 أوراقاً نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة لبنانية.

 

وأبرز سمات الأوراق النقدية التي سيكون تاريخ إصدارها 1/1/2017، أنها تتضمن على الوجه الأمامي لجهة اليسار خيط أمان معدني أخضر اللون من ثلاثة أجزاء تتضمن رسماً للأرزة وخطوطاً مائلة صغيرة تتحرك ويتغيّر لونها عند إمالة الورقة أفقياً أو عمودياً. وتظهر في خيط الأمان عبارة BDL عند النظر إليه في وضع معاكس للضوء.

 

ولجهة أعلى اليمين يوجد رسم لأرزة لبنان تحيطها دائرة خضراء اللون تتحرك بشكل دائري حول الأرزة عند إمالة الورقة أفقياً أو عمودياً.

 

أما على الوجه الخلفي للورقة فيظهر حرف أبجدي على خط أفقي واحد مع الرقم التسلسلي وذلك باللغتين العربية والأجنبية.

 

وستوضع الأوراق النقدية الجديدة في التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة ذاتها.

 

إلى ذلك، وضع مصرف لبنان في التداول اعتباراً من 15 آذار قطعاً نقدية جديدة إصدار 2018 من فئة 250 ليرة لبنانية، إلى جانب القطع النقدية المتداولة حالياً من الفئة ذاتها ومن دون تعديل في مواصفاتها الخارجية.

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