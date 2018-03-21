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اللبنانية الاولى احتفلت بعيد الام في مركز "جمعية اصدقاء مطاعم المحبة"

21
MARCH
2018
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احتفلت اللبنانية الاولى ناديا الشامي بعيد الام في غداء تكريمي اقامته في "مطعم أهلا وسهلا" التابع لـ"جمعية اصدقاء مطاعم المحبة" Les Restaurants du Coeur في منطقة سن الفيل، حضرته أكثر من مئة سيّدة.

 

ووصلت السيدة عون الى مكان مأدبة الغداء حوالي الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، حيث كان في استقبالها اعضاء الجمعية السيدات: انطوانيت قازان، جاكلين شهاب، ميمي خوري، تيريز صليبا، لور منصور وميا ايوب ، إضافة الى السيدين جو خوري حلو وسامي انطوان هوشر.
وبعد تقديم باقة من الزهر من قبل السيدة خوري الى السيدة عون ترحيباً بها بإسم الجمعية، دخلت اللبنانية الاولى الى مطعم "اهلا وسهلا" وسط تصفيق الحضور واصوات الزغاريد التي اطلقتها المشاركات ترحيباً بها، ثم جالت بين الحضور حيث القت عليهم التحية متمنية لهم عيداً سعيداً ودوام الصحة والعطاء.

 

وألقى السيد حلو كلمة بإسم لجنة إدارة جمعية مطاعم المحبة، رحّب فيها بالسيدة عون وقال:"أيتها السيدة الفاضلة، إن زيارتكم اليوم الى مطعم "أهلا وسهلا" –سن الفيل- التابع لمطاعم المحبة هو شرف كبير لجمعية اصدقاء مطاعم المحبة ودليل إضافي على اهتمامكم النبيل بالجمعيات التي تتولى الخدمات الاجتماعية والانسانية". واشار الى "أننا اليوم في المطعم الاّم، حيث تقدم وجبات الطعام لحوالي 500 مسنّ من جميع الانتماءات الطائفية، كما ويتولى تقديم الطعام لجميع المعوّزين".

 

وختم بالقول:" نؤكد لكم أن هذه الزيارة هي عامل تشجيع كبير، ولكم العهد من قبل اللجنة بأن تستمر في هذه المهمة وخدمة كل محتاج على كل شبر من الاراضي اللبنانية. ونرجو أن تعتبروا هذا النشاط بمثابة مساهمة متواضعة جداً، من الناحية الانسانية والاجتماعية، في اطار الجهود الجبارة التي يقوم بها هذا العهد برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، من اجل تأمين الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي لبلدنا الحبيب لبنان".

 

ثم رحّب الشاعر عصام بحري بالسيدة عون والحضور وألقى ابياتاً من الشعر تحية للام في عيدها ومما قاله:" لازم يا دنيي يكون عنّا إم نقلّها يا ماما ومن حنانا نشمّ

 

وتبقي النشيد بكل مطرح بالدني".
ألقت بعدها السيدة نغم كامل ناصر كلمة باسم الامهات شكرت فيها السيدة عون على مبادرتها، وقالت:" نرحّب بالسيدة الاولى الاخت ناديا عون المحترمة، مع احترامنا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رعاهما الله. وبمناسبة عيد الام ندعو الرب ان يحفظكم جميعاً ويرعاكم ونقدم جزيل شكرنا وامتنانا لهذه الدعوة الكريمة وينعاد عليكم بالخير والبركات، وندعو لفخامة الرئيس ان يكلله الله بالبهاء والعافية والعمر المديد ".

 

ثم قدّمت السيدة إكرام عطاالله هدية رمزية للسيدة عون عبارة عن مسبحة من صنعها الخاص.

 

وفي الختام، تم التقاط الصور التذكارية، وقطع الجميع قالباً من الحلوى في المناسبة، غادرت بعدها اللبنانية الاولى مكان الحفل بالحفاوة نفسها التي استقبلت بها.

 

وتؤمّن "جمعية اصدقاء مطاعم المحبة" التي أسسها الرئيس الراحل شارل حلو سنة 1988، من خلال 16 مطعماً منتشرين في جميع انحاء لبنان، المساعدات الغذائية والطعام للأشخاص المحتاجين ولاسيما المسنين منهم والاطفال، اضافة الى الادوية لمعالجة الامراض المزمنة.

 

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