ترجلت من السيارة وبقيت شقيقتها.. ثمّ وقعت المُصيبة في بلدة لبنانيّة!

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع مرسيدس بيضاء، أقدموا على سلب سيارة رباعية الدفع نوع يوكون "سوداء" تحمل اللوحة رقم 128951/ ب، بقوة السلاح، امام سوبر ماركت هاشم في جديتا، تعود ملكيتها للمدعوة نادين هاشم.



وقد تمت عملية السلب، بعدما ترجلت نادين من السيارة فيما بقيت شقيقتها داخلها، تاركة المفاتيح فيها. فعمد المسلحون على إخراج شقيقتها بقوة السلاح، وأخذوا السيارة تاركين سيارة المرسيدس التي استخدموها في المكان. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وبوشرت التحقيقات.