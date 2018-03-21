اللواء طوني صليبا يزور سفير لبنان لدى واشنطن‎

A + A -

خلال جولة العمل التي يقوم بها المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا إلى الولايات المتحدة الأميركية، التقى في سياق اجتماعاته الى كبار المسؤولين، سفير لبنان لدى واشنطن السيد غابريال عيسى، الذي رحب بزيارة اللواء صليبا الى سفارة لبنان يرافقه وفد من ضباط المديرية.

تركز الحديث بين الطرفين حول إمكانية تعزيز الوسائل الأساسية لدعم المديريات الأمنية في لبنان، ولا سيّما في المديريّة العامّة لأمن الدولة.

في ختام اللقاء، قدّم اللواء طوني صليبا درعاً باسم المديرية العامة لأمن الدولة للسفير عيسى، تقديراً للجهود التي يبذلها في واشنطن، على رأس البعثة الدبلوماسية اللبنانية، في سبيل رفع إسم لبنان عالياً في مجال التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.