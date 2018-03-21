أبي رميا لنقولا: تترك مقعداً نيابياً لتجلس على عرش التفاني والأصالة العونية

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بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب سيمون أبي رميا:

ترافقنا في نضالنا الوطني في فرنسا الى جانب عمادنا.. وعرفت طينتك واختبرت معجنك... وحققنا حلمنا بالعودة الظافرة في ٧ أيار ٢٠٠٥

كنت المناضل والصديق والرفيق والاخ.. وبعد دخولك المعترك النيابي ... بقيت كما كنت: نزيهاً، مناضلاً، وطنياً، شفافاً...

لم تكن النيابة جاهاً او نفوذاً... اعتبرتها رسالة لخدمة الوطن والمجتمع...

قرارك اليوم يؤكد التزامك العوني والتياري... تترك مقعداً نيابياً لتجلس على عرش التفاني والأصالة العونية.

سنفتقدك نائباً مشرعاً حاملاً أمانة وثقة المواطنين وستظل لي صديقاً اعتز بصداقته الدائمة...