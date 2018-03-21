"القوات" تنفي هذا الخبر!

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صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" بيان جاء فيه: "تؤكد الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان ما ورد في صحيفة "الديار" اليوم نقلا عن مصادر قريبة من الدكتور سمير جعجع من "ان عدد النواب الذي سينالهم حزب "القوات اللبنانية" في المجلس النيابي العتيد سيكون اكبر قوة نواب مسيحية في المجلس النيابي، وفي طبيعة الحال سيكون اكثر من عدد نواب "التيار الوطني الحر"، ليس دقيقا.







وإذ تنفي الدائرة الإعلامية هذا الخبر، تتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم نقل ما يتصل بـ"القوات اللبنانية" قبل العودة إلى مصادرها الفعلية".