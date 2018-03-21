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تاتش تستضيف الغداء السنوي لعيد الأم وتطلق حملة تحت عنوان "تواصل طبيعي"

21
MARCH
2018
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إحتفلت تاتش شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بعيد الأم حيث أقامت حفل غدائها السنوي على شرف الإعلاميات والصحافيات والزبائن والأمهات العاملات في الشركة وفي وزارة الاتصالات. الحفل شكّل مناسبة للإحتفاء بإنجازات الأم العاملة وعطاءاتها ومساهماتها في المجمتع.

 

أقيم الحفل يوم الجمعة في 16 آذار في مطعم Seray في وسط بيروت، برعاية وحضور وزير الإتصالات جمال الجراح وعقيلته.

 

وزير الاتصالات جمال الجراح توجه في كلمته بالشكر الى شركة تاتش على هذا الحفل المميز وقال:" الأم تعني الكثير في حياتنا فهي الأم والزوجة والصديقة وهي نصف المجتمع." وأضاف:" أهنئ شركة تاتش على المسؤولية الإجتماعية التي تؤدي من خلالها دورها الفعّال في المجتمع. فالعلاقة مع المجتمع ليست فقط عبر تأمين أفضل الخدمات ولكن أيضاً عبر تفعيل التواصل مع مختلف شرائح هذا المجتمع وخدمته بكل الوسائل."

 

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، صرّح إمري غوركان الرئيس التنفيذي لشركة تاتش بالقول:" إن عيد الأم هو مناسبة مهمة تعبّر عن الحب والتضحية والقوة والتفاني. لذا نفتخر بالاحتفال بجهود الأمهات وبمثابراتهن للتوفيق بين العمل والأمومة. وهذا العام أطلقنا حملة عيد الأم تحت عنوان #تواصل_طبيعي لأن هناك علاقات لا تحتاج الى التكنولوجيا، بعضها عبارة عن تواصل طبيعي تماماً كعلاقة الأم بأولادها".

 

وقامت تاتش هذا العام بالإحتفال بعيد الأم على أكثر من صعيد، حيث تنظم الشركة مسابقات على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض المحطات الإذاعية، تركز من خلالها على التواصل الطبيعي بين الأم وأولادها أو الحاسة السادسة لدى الأم، وتعطي الفرصة لكل من الأم والأولاد بالفوز بجوائز قيّمة. وعلى صعيد آخر دخلت تاتش في شراكة مع قناة OTV وأنتجت حلقة خاصة مؤثرة بعيد الأم بعنوان "لمسة أم" حول سعي عائلة لتبني طفل، وسيتم بثّ الحلقة في 21 آذار.

 

 

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