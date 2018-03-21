مسابقة ثقافية لطلاب الثانوية العامة في جامعة الروح القدس

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نظمت كلية الآداب في جامعة الروح القدس- الكسليك مسابقتها الثقافية “Course pour une Bourse!” بنسختها الثانية بالتعاون مع المعهد الفرنسي في لبنان والمجلس البريطاني إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات مثل Kunhadi، وأم النور واللجنة الخضراء في الجامعة.

تتوجّه هذه المسابقة إلى طلاب الشهادة الثانوية العامة في مختلف المدارس اللبنانية بهدف الحصول على منحة دراسية لمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي في إحدى البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية. وفي هذا الإطار، فتحت كلية الآداب أبوابها أمام 50 طالباً بمواكبة الأساتذة والطلاب الحاليين في قسم التاريخ والترجمة والصحافة والآداب واللغات. وقد شارك الطلاب بالنشاطات والاختبارات اللغوية والثقافية التي تحاكي الواقع المهني الحقيقي وتساعدهم على اختيار مهنتهم المستقبلية، مثل الترجمة الفورية والإلقاء وكتابة المقالات... وقد حظي هذا النشاط باستحسان الطلاب لأنّه ساهم بتحضيرهم إلى الحياة المهنية الفعلية، وعزّز الحوار بين التنوّع الثقافي واللغوي، وسلّط الضوء على بعض الاختصاصات الجامعية التي يحتاجها مجتمعنا اليوم مثل الآداب والترجمة والصحافة...

وبعد تنافس كبير، احتلّت الطالبة تيريزا عيراني من مدرسة المركزية- جونيه المرتبة الأولى فحصلت على منحة جامعية بقيمة 75%. أما المرتبة الثانية والثالثة فكانتا من حصة مدرسة العائلة المقدسة في جونيه حيث حصلت الطالبة جنى عبيد على منحة بقيمة 50% والطالبة ريتا حلال منحة بقيمة 25%. كما جرى توزيع عدد من الجوائز القيّمة على الطلاب المشاركين.

وفي هذا الصدد، شددت عميدة الكلية البروفسورة نيكول شلهوب على "أهمية هذا النشاط الذي يقدّم فكرة عن برامج الكلية واختصاصاتها ومناهجها، لاسيما وأنّ كلية الآداب تملك القدرة لتكون كلية مُبدعة ومبتكِرة وهي تسعى دائماً إلى إعداد طلابها وتحضيرهم إلى مستقبلٍ مهني يتماشى مع متطلبات سوق العمل والاتجاهات المهنية المتطورة المتعلقة بالتكنولوجيا".