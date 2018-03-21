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مخزومي وأعضاء لائحة "لبنان حرزان" عند المفتي دريان: نثمّن مواقف سماحته المعتدلة التي نفتخر بها

21
MARCH
2018
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-        المرحلة تتطلب تعاوناً من أجل تعزيز الوحدة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين
-        بحثنا مطالب أهل بيروت والعناوين التي يجب أن يتبناها أي مرشح للانتخابات المقبلة
-        الهدف الأساسي هو أن نكون جميعاً في خدمة الحقل العام
 
زار دار الفتوى، مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي متقدماً أعضاء لائحة "لبنان حرزان" التي تضم إليه معروف عيتاني ورنا شميطلي ومحمود كريديه وسعد الدين حسن خالد وعصام برغوت ونديم قسطة ويوسف محمد بيضون وخليل برمانا وزينة منذر.
 
إثر اللقاء، هنأ مخزومي أمهات لبنان بعيد الأم، لافتاً إلى رعاية سماحته الدائمة لهن. وثمّن مواقفه المعتدلة التي نفتخر بها خصوصاً أن دار الفتوى هي الدار المفتوحة دائماً للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً.
 
وقال إن زيارة سماحته هي زيارة تعارف بين أعضاء لائحة "لبنان حرزان" والمفتي.  
وأشار مخزومي إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً بين الأفرقاء كافة، كما تتطلب تعزيز الوحدة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ومن أجل بناء مستقبل مشرق لأولادنا وأحفادنا.
 
وقال إنه تشاور وأعضاء اللائحة مع سماحته حول مطالب أهل بيروت والعناوين التي يجب أن يتبناها أي مرشح للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو أن نكون جميعاً في خدمة الحقل العام.
 
وإذ لفت إلى أن الإنتخابات نقطة إنطلاق للتغيير، دعا إلى العمل على تنفيذ مقررات روما 2 خصوصاً في شقها الإصلاحي وبذل الجهود لتحسين ظروف الناس المعيشية. 
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