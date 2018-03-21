أحتفلت مع الفقراء في عيد الامهات داليا كريم توزع الهدايا على المسنات

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بمناسبة عيد الامهات قامت مهندسة الديكور والاعلامية داليا كريم مقدمة برنامج " داليا و التغيير " بتوزيع مجموعة من الهدايا على عدد من المسنات في اكثر من منطقة لبنانية بمساعدة فريق عمل برنامجها حيث شملت الخطوة اكثر من اسرة فقيرة في مبادرة تحمل في مضمونها الكثير من الانسانية خصوصاً في ظل الحالة الصعبة التي تعيش في ظلالها بعض السيدات وبعضهن يتحملن مسؤولية اسرة كاملة .

داليا اكدت و بعد الجولة التي قامت بها لمناسبة عيد الام ان المبادرة كانت شفافة كما هي مسيرة برنامج " داليا و التغيير " و ان الامهات اللواتي قامت بزيارتهن هدية لا تقدر بثمن وقد اعربت عن حماستها للقاء المزيد من السيدات بغية القيام بالواجب الانساني بالشكل الذي يعبر عن قناعاتها و افكارها ومسارها الاعلامي .

وكانت محطة داليا الاولى قد بدأت في بيروت قبل ايام ووصلت الى محافظة جنوب لبنان وتم توزيع عدد كبير من الهدايا العينية الى الامهات .