أبي رميا: سنستكمل الانجازات وتحقيق المطالب لنبني دولة لبنان القوي

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جال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا في بلدتي حصارات وشامات والتقى حشدٌ من الاهالي.

حصارات

وجّه النائب سيمون ابي رميا رسالة للمرشحين المنافسين أصحاب الذاكرة الضعيفة في قضاء جبيل جاء فيها: "ذكرتونا بوحول حرب التحرير وبهز المسمار وبتكسير الرؤوس، أقول لكم ما في غير العماد ميشال عون بهز المسمار وبكسر رؤوس"، منوهاً بالروح الوطنية التي يتحلى بها أهالي حصارات المعروفة بانها خزان القوى المسلحة في قضاء جبيل.

وأكد أبي رميا أن لحصارات معانٍ كثيرة محفورة في وجدانه، واعداً باستكمال الانجازات وتحقيق المطالب التي لم تنجز بعد، في الولاية المقبلة، مشددا على اننا اصحاب القرار السياسي والسيادي في الدولة اللبنانية وسنبني معا دولة لبنان القوي.

شامات

أشار النائب سيمون أبي رميا الى ان رؤساء الجمهورية السابقين كانوا يفتقدوتن الى الحيثيات الشعبية، مؤكداً ان العماد عون استطاع استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية بقوة شخصيته، وبدعم من كتلة نيابية ووزارية ساندته في معركة مكافحة الفساد وبناء الجمهورية القوية.

ولفت أبي رميا الى ان العماد عون جبيل حصلت على حصة الاسد في تعيينات المدراء العامين، معتبراً ان اليوم قد بدأت معركة مكافحة الفساد والخمول في الإدارات العامة من خلال تعيين أصحاب الكفاءات، وعلى رأسها ابن شامات الحبيبة مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.

وختم ابي رميا لقائه مع أهالي شامات التي تربطه بهم علاقات تاريخية عائلية وسياسية، داعياً إياهم الى تجديد الوفاء لنهج العماد ميشال عون والتصويت للائحة التغيير والاصلاح.