بالأسماء - لائحة ريفي في دائرة طرابلس المنية الضنية

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على بُعد 5 أيام من موعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، تتسارع وتيرة اعلانها من قبل القوى السياسية.

وعلمت "المركزية" ان الوزير السابق اللواء اشرف ريفي يتّجه خلال ساعات الى وزارة الداخلية لاعلان لائحته في دائرة طرابلس-المنية الضنية وتضمّ:

-اشرف احمد ريفي عن المقعد السنّي في طرابلس

-خالد عمر تدمري عن المقعد السنّي في طرابلس

-محمد وليد عبد القادر قمر الدين عن المقعد السنّي في طرابلس

-محمد كمال الدين سلهب عن المقعد السنّي في طرابلس

- علي عبد الحليم الايوبي عن المقعد السنّي في طرابلس

-حليم نعيم زعني عن المقعد الماروني في طرابلس

-جورج نقولا الجلاد عن المقعد الروم الارثوذكس في طرابلس

-بدر حسين عيد عن المقعد العلوي في طرابلس

-راغب محمد فيصل رعد عن المقعد السنّي في الضنية

-اسامة نديم امون عن المقعد السنّي في الضنية

-وليد محمد المصري عن المقعد السنّي في المنية