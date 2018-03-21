مرشّح جديد للانتخابات ينسحب: مستمرّ في النضال مع رفاق القضية

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أصدر رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض البيان التالي:





"بعد المراجعات والمشاورات تشجيعًا للتقدّم بطلب ترشحي للإنتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس، ولما تقدّمت بطلب ترّشحي هذا بعد إستمزاج آراء بعض المرجعيات التي دعمت وشجّعت هذه الخطوة، وهي مشكورة لما بذلته من مجهود في سبيل هذا الترشيح، وبنتيجة المداولات التي لم تثمر للتوصّل الى بلورة هذا الترشيح ضمن لائحة تعبّر عن السياق الطبيعي للمسار السياسي الطويل، أعلن إنسحابي من السباق الإنتخابي متفرّغًا للعمل في هذه المرحلة الى جانب اللوائح التي تمثّل الخط السيادي، واضعًا نفسي بتصرّفها حتى تحقيق النتائج والنجاح.





وإنني إذ أشكر كل الذين ساهموا ودعموا وعملوا جاهدين لبلورة الترشيح ضمن لائحة تتوافق مع المبادىء والطروحات، أعلن عن الإستمرار في عملي السياسي ضمن الخط الذي أنتمي اليه تفعيلًا وخدمة للقضية اللبنانية".