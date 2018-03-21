مسعود الأشقر زار المطران بولس مطر

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الأشقر: محبّة الناس ألزمتني بالترشح إلى هذه الإنتخابات أملًا بالفوز لأحقق لهم كل ما لم يتحقق في السنوات الماضيّة

استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، قبل ظهر اليوم، الأستاذ مسعود الأشقر الأمين العام للإتحاد من أجل لبنان والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى الذي قال بعد اللقاء للصحافيين: زرت سيادة المطران بولس مطر، الذي اعتبره أبًا روحيًّا ليّ ومرشدًا منذ كنت تلميذه في مدرسة الحكمة. وأردت أن تكون هذه الزيارة الأولى لي لمرجع روحي ووطني فأطلعته على الأجواء المحيطة بترشّحي إلى الإنتخابات النيابيّة المقبلة طالبًا بركته ومستمعًا إلى توجيهاته.

وردًا على سؤال قال الأستاذ الأشقر: ترشحّي للإنتخابات لم ينطلق من المجهول، بل ينطلق من تاريخ ونضال مع أبناء الأشرفيّة والرميل والصيفي والمدور الذين عشنا معًا الأيام الحلوة والأيام المرّة. وهم يعرفون مسعود الأشقر ليس بالإسم فقط، بل بالفعل، ومحبّة هؤلاء ألزمتني بالترشح إلى هذه الإنتخابات أملًا بالفوز لأحقق لهم كل ما لم يتحقق في السنوات الماضيّة. فالمناطق التي أعمل كل ما وبسعي لأمثلها هي أرض النضال والصمود ، تستحق الكثير. فأنا أسأل ماذا قدّمنا للأشرفيّة والرميل والصيفي والمدوّر وماذا فعلنا لإبنائها إنمائيًّا واجتماعيًّا وحياتيًّا منذ ما بعدالحرب؟ . نعم هذه المناطق عانت الإهمال وشبعت الوعود وحان وقت التغيير وفاءً لمن قدّموا الكثير من أجل بقاء لبنان.