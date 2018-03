A + A -

غرّد الوزير جبران باسيل عبر حسابه الخاص على موقع تويتر معايداً زوجته شانتال عون ابنة الرئيس ميشال عون وكتب:

الى توأم روحي.. لن تكفي الكلمات ابداً لشكرك على اهتمامك، حبك، وعطاءاتك لعائلتنا. ما من شيء يوازي ما تقومين به من أجلنا. عيد أم سعيد "الله يخلّيلي ياكي"

To my soulmate. words can never be enough to thank you for your care, love, generosity and giving to our family. Nothing i do will compensate what you do for us .. happy mother’s day.

