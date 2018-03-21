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طاولة نقاش لنقابة اصحاب الفنادق وخوري وكنعان: لتحقيق سياسة سياحية

21
MARCH
2018
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نظمت نقابة اصحاب الفنادق بالتعاون مع اوريكا، طاولة نقاش لعدد من اصحاب الفنادق مع رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري الذي عرض لواقع الكازينو والاصلاحات التي قام بها والخطة الموضوعة للمستقبل، مشددا على ضرورة وضع سياسة سياحية.
 
بدوره تحدث الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق وديع كنعان الذي ادار النقاش عن الرؤية السياحية التي طرحها على الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، كرئيس للجنة السياحة في المجلس، والتي هدفها تحقيق سياسة سياحية متكاملة مبنية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني، والتي تهدف الى تحقيق سياسة الاربع فصول، اي السياحة المستدامة.
 
وشدد كنعان على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
 
اما نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر فاقترح مشروع تفريع الكازينو على المناطق، بينما اقترح نقيب اصحاب المجمعات السياحية البحرية جان بيروتي السماح للبينغو في صالات الفنادق، وتعاون فنادق جونية مع الكازينو.
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