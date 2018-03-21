ما الذي يجري حاليا شرق الفرات؟

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أفادت مصادر اعلامية عن استقدام القوات الأميركية جسورًا عسكرية إلى منطقة حقل “كونيكو” بريف دير الزور فيما يبدو كتجهيز لعمل عسكري في المنطقة.

واوضحت المصادر، ان ذلك حصل بالتزامن مع ورود معلومات عن سحب الجيش السوري لجزء من العتاد والجنود من الميادين باتجاه مدينة دير الزور، وأيضاً بعد شن ارهابيي "داعش" عدة هجمات على القوات السورية والقوات الرديفة في المنطقة الممتدة من الجيب المحاصر غرب الميادين وصولاً الى حميمة وقاعدة الـ T2، في تناغم كامل مع التهديدات الاميركية المستمرة والتحركات المريبة للقوات الاميركية في المنطقة.

كذلك تم رصد وجود 8 مروحيات من طراز بلاك هوك في القاعدة الأميركية في الحسكة بالقرب من مدينة الشدادي.