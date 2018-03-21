عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 آذار 2018

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الأخبار: خسائر الخزينة من بواخر الكهرباء: 558 مليون دولار

لا انتخابات للمغتربين!

الديار: اسرائيل غير مرتاحة لحلف ترامب مع ولي عهد السعودية والامارات

انتصار بوتين عبر حلفه مع ايران والعراق عبر ايران وسوريا وحزب الله وتركيا







الأنوار: التنافس على الصوت التفضيلي يهز اللوائح ويزيد من انسحابات المرشحين



البناء: ترامب وبن سلمان وتعثر الصفقة... وقصف جرمانا يهدّد بوقف التفاوض حول دوما

غرفة العمليات السعودية تسحب الضاهر وتضيف قاطيشا للمستقبل... والهدف بعلبك

التيار الحرّ يعزّز لوائحه في كسروان والمتن ومع «الثنائي» في بعلبك وبيروت و«الغربي»

اللواء:«لوائح السلطة» لحماية التسوية من المفاجآت الانتخابية

«لائحة بيروت» الجمعة وانسحابات في عكار والمتن وقذائف ليلاً في الهرمل





النهار: امرأة... وكفى

الجمهورية: بري: لا تشوهوا الانتخابات



المستقبل: الضاهر ينسحب ويدعو للتصويت للوائح الحريري «المتمسك بالثوابت وحامل الأمانة»

لوائح «المستقبل»: الجمعة بيروت والسبت عكار والأحد طرابلس



the daily star: Hariri to seek $6B for infrastructure program

l'orient le jour: Futur-FL ; Des résultats maigres qui se résument à quelques rares circonscriptions