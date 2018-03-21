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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 آذار 2018

21
MARCH
2018
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
لوحظ انسحاب نوّاب ينتمون إلى تيّار سياسي في «قوى 14 آذار» بطلب من رئيس التيّار، وهم من الوجوه المالية بالمطلق لدولة خليجية كبرى ويأتمرون بسياستها من دون نقاش، كما أنّهم من مؤيدي الحركات الرجعية الإرهابية ومعادون شرسون للمقاومة وكانوا في المرحلة السابقة معبّرين عن سياسة التيّار ومن ذوي النفوذ الواسع فيه.


كواليس
قالت مصادر عراقية مطلعة إن نقاشاً يطال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بغداد لتأجيلها لما بعد الانتخابات، بعد الجدل الكبير الذي أثارته الزيارة التي تتم بدعوة من رئيس الحكومة حيدر العبادي وتلاقي رفضاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، وصلت حدّ إعلان المرجعية في النجف عدم تحديد موعد للقاء ولي العهد السعودي. واعتبرت المصادر أن إتمام الزيارة قبل الانتخابات سيرتد سلباً على العبادي وسيُحرج ولي العهد بمظاهر احتجاج صاخبة ستكون بانتظاره.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تلقى مرشحون كثر وعوداً بالتوزير أو تبني ترشيحهم في الانتخابات المقبلة في 2022؟

غمز
تعد الكتل المتضررة من قانون الانتخاب الحالي تعديلات قابلة للتعديل في ضوء النتائج بعد 6 أيار.

همس
يتوعد نواب طلب منهم على عجل الخروج من كتل كبرى بنشر غسيل في وقت يختارونه هم!

 

 


الجمهورية: أسرار

شحطة قلم
إستغربت أوساط سياسية تعاطي تيار مع بعض نوابه، فعند أول «هبة ريح مالية أكبر» تمّ الإستغناء عن خدماتهم بشحطة قلم.

 

رشاوى

قال أحد الوزراء في مجلس خاص إنهم يتحدثون عن رشاوى تحصل ودفع أموال للإنتخابات، هل نسوا «إنّو نحنا بلبنان؟».

 

منظمات
يُطالب نواب بإشراك منظمات دولية مع هيئة الإشراف على الإنتخابات لإحساسهم بأن السلطة تستعمل نفوذها في البلديات والدوائر الرسمية

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