الصقور «الزرق» خارج البرلمان

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بعد زيارته بيت الوسط أعلن النائب خالد الضاهر، سحب ترشّحه معلناً وقوفه «الى جانب الرئيس سعد الحريري»، ما يعني أن الضاهر بات خارج المجلس النيابي الجديد منضمّاً الى الرئيس فؤاد السنيورة والنائب أحمد فتف وغيرهم الذين اعتُبروا من الصقور «الزرق» في مراحل سابقة.

أما انضمام الضاهر الى رئيس المستقبل مستعيناً بـ «الاستخارة» فإنه سيُضعف موقع الوزير السابق أشرف ريفي الانتخابي في مواجهة المستقبل، لا سيما في دائرة عكار بعد الانفصال الانتخابي بين ريفي والضاهر منذ أيام قليلة، علماً أن الضاهر كان أعلن منذ قرابة العامين تعليق عضويته من كتلة المستقبل النيابية اعتراضاً على سياسة الحريري. كما أعلن خلال أزمة الحريري في السعودية استعداده لمبايعة بهاء الحريري إن طلبت منه السعودية ذلك.