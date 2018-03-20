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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



كل ما في الأمر، أن جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا في قصر بعبدا، وأننا مقبلون على انتخابات في أيار.



أما من يتابع بعض ما ينشر أو يبث في بعض الإعلام، فيخيل إليه أن البلاد على شفير حرب سياسية، أو ربما أكثر...



مرة أخرى، هي الدونكيشوتية السياسية عينها. تلك التي تتخيل أو تتوهم، ثم تواجه الخيال وتحارب الوهم.



فالوضع في البلاد على أحسن حال: استقرار أمني وسياسي، ديموقراطية عائدة، انتظام مالي مكرس، والأهم... أمل بمستقبل أفضل... مستقبل لا قرار في شأنه إلا لصناديق الاقتراع، التي تستعد بشوق وشغف، لتلقف أصوات اللبنانيين، بعد طول اشتياق...



غدا تنتهي مهلة سحب التراشيح. والاثنين المقبل، تنقضي مهلة تسجيل اللوائح. اما الايام الباقية، فمخصصة للمشاورات... كما المفاجآت، التي سجل بعضها اليوم من بوابة عكار.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





وأخيرا هنأ ترامب بوتين بإنتخابه لولاية رئاسية روسية رابعة. فبعدما شكا الكرملين من عدم تهنئة الرئيس الأميركي لنظيره الروسي اتصل ترامب ببوتين وهنأه وكانت مناسبة للتشاور في قضايا دولية بارزة. ليس هذا فحسب بل أن بوتين أكد لترامب وجوب التعاون.



وفي واشنطن بدأ ولي العهد السعودي زيارته الرسمية التي ستمتد لأسبوعين يزور خلالها سبع مدن أميركية. أما محادثات الأمير محمد بن سلمان فستكون سياسية لأزمات الشرق الأوسط واستثمارية بقيمة مئتي مليار دولار.



في الغضون اتصال هاتفي بين العاهل السعودي وأمير الكويت تناول العلاقات الأخوية والأوضاع الإقليمية.



وفي سوريا وفيما يواصل الجيش اجتياحه للغوطة الشرقية تستمر القوات التركية ومعها وحدات الجيش السوري الحر في التوسع في الرقعة المحيطة بعفرين. وعلى ما يبدو فإن تركيا عازمة على توسيع الإنتشار في الشمال وفي الشرق في وقت تؤازر الطائرات الحربية الجيش السوري في الغوطة قرب العاصمة دمشق.



وبينما تتحدث تقارير عسكرية وإعلامية عن مواصلة الجيوش الأميركية الإنتشار بحرا في شرق المتوسط أشارت تقارير أخرى الى اهتمام قيادة اليونيفيل في الجنوب اللبناني برصد أي تحرك عند الحدود.



ومساء غد يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليتحدث عن هذا الشأن وعن الموضوع الإنتخابي الذي تروج محافل سياسية الى ربطه بالتطورات المتسارعة في المنطقة.



وفي بيروت تستمر التحضيرات لمؤتمر سيدر في باريس وسط تأكيد حاكم مصرف لبنان على الإستقرار النقدي وأيضا وسط إشادة رئيس البنك الأوروبي للإستثمار الى صحة الوضع الإقتصادي اللبناني.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



السادس من نيسان والسادس من ايار موعدان يحددان المستقبل القريب للبنان، في السادس من نيسان ينعقد مؤتمر سيدر 1 الهادف الى دعم لبنان على صعيد الاقتصاد والاستثمار، وفي هذا السياق تبدو لجنة المال والموازنة في سباق مع الوقت لانجاز موازنة 2018، ويرجح ان تنتهي من عملها في نهاية هذا الاسبوع في مسعى لتقرها الهيئة العامة قبل انعقاد المؤتمر، فلبنان لا يمكن ان يطالب بدعم دولي اذا لم يظهر جدية في تحقيق اصلاحات بنيوية على الصعيدين المالي والاقتصادي، والمدخل الى ذلك يتمثل في اقرار الموازنة.



انتخابيا طبول المعارك تقرع في كل مكان، والمفاجآت تتوالى، المفاجأة الاخيرة فجرها النائب خالد الضاهر من بيت الوسط حيث اعلن انسحابه من السباق الانتخابي مؤيدا لائحة تيار المستقبل في عكار، وقد تأكد اليوم ان عكار ستشهد تحالفا انتخابيا بين المستقبل والقوات اللبنانية عبر انضمام العميد المتقاعد وهبي قاطيشا الى لائحة المستقبل. في المعلومات ان تحالف المستقبل والقوات سينحصر في عكار وبعلبك الهرمل، فيما التحالف بين المستقبل والتيار الوطني الحر سيشمل معظم المناطق حيث للطرفين وجود مشترك، كل ذلك يحصل فيما حدة السجالات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ترتفع، رافعة معها الحماوة الانتخابية الى اقصاها.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



اليوم هو اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من اذار، فيه دخل مجلس النواب دستوريا عقده العادي الذي يستمر حتى نهاية ايار، هذا الامر يسقط مفاعيل مرسوم الدورة الاستثنائية التي فتحها رئيس الجمهورية ويعزز مقولة "لزوم ما لا يلزم"، هذه المقولة كان قد اكدها الرئيس نبيه بري الذي لا يزال حاليا في المصيلح حيث تقاطرت اليوم وفود بلدية واختيارية وشعبية كبيرة من مدن وقرى الجنوب وامامها رأى رئيس المجلس ان الجميع في الجنوب معني بتحويل الاستحقاق الانتخابي الى استفتاء على الثوابت الجنوبية في الوحدة والعيش المشترك الحقيقي، فيما الانكفاء عن المشاركة في العملية الانتخابية هو تخل عن القيام بواجب وطني وتخل عن المسؤولية.



وعلى نحو غير استثنائي لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية على مسافة ستة اسابيع من موعد المنازلة الكبرى في السادس من ايار. من الان حتى ذاك الموعد تضرب مصطلحات الاستحقاق اطنابها من الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي الى غيرهما في قاموس النسبية مع تآكل المهل المتبقية لتشكيل وتسجيل اللوائح الانتخابية تكثفت المشاورات بين القوى السياسية لحسم خياراتها، وفي هذا الاطار سجل في الساعات الاخيرة انسحاب مرشحين بينهم عدد في دائرة بعلبك الهرمل لمصلحة لائحة الامل والوفاء، وعلى الخط نفسه تكرس التحالف القواتي الاشتراكي في دائرة الشوف عاليه وسجل تفاهم مستقبلي قواتي في دائرة بعلبك الهرمل لكن المفاوضات بين هؤلاء "الاعدقاء" ظلت متعثرة في البقاع الغربي وصيدا جزين وحاصبيا مرجعيون وبعبدا والكورة.



علاوة على ذلك اكدت القوات عبر موقعها الالكتروني ان مرشحها وهبي قاطيشا سينضم الى لائحة المستقبل في عكار.



على ضفاف الانتخابات النيابية اتهامات مردية وكتائبية للقصر الجمهوري بالتدخل فيها وبتركيب اللوائح، ورد عوني بلسان الوزير سليم جريصاتي قال فيه: "ان من يتهم القصر فاقد للصدقية".



عين الرصد اللبنانية لا تقتصر على الداخل بل ظلت منشدة الى التطورات الاقليمية لاستشراف مآل التصعيد الاميركي ليس ضد ايران فحسب بل ضد روسيا وسوريا ايضا.



في سوريا يتابع الجيش قضم المساحات القليلة التي يتواجد فيها المسلحون بالغوطة الشرقية في موازاة تقدم مفاوضات انسحابهم من حرستا ودوما والجارية تحت النار، اما في عفرين فالانباء تتوارد عن الارتكابات الجسيمة والنهب التي يقوم بها افراد الجيش التركي والمسلحون التابعون والذين اجتاحوا المدينة ويزعمون مواصلة الحرب على طول الحدود السورية التركية حسب ما لوّح رجب طيب اردوغان.



فلسطينيا، دبكت بين محمود عباس والاميركيين على خلفية مواقف سفيرهم في تل ابيب المؤيد للاستيطان، الرئيس الفلسطيني وصف السفير ديفيد فريدمن بأنه ابن كلب فرد عليه متسائلا: "هل هذه معاداة سامية ام حوار سياسي؟".



اما البيت الابيض الذي استقبل ولي العهد السعودي فندد بتصريحات عباس وقال: "ان الوقت حان لكي يختار الاخير بين خطاب الكراهية والسلام".





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



قبل 24 ساعة على انتهاء مهلة سحب التراشيح تبلورت اليوم انسحابات مدوية ابرزها للنائب خالد الضاهر والنائب نبيل نقولا، الضاهر الذي كان أبعد عن كتلة المستقبل منذ ثلاثة اعوام نجحت المساعي في جعله يزور بيت الوسط بمعية نجله ليعلن عزوفه عن الترشح، هذه الخطوة الهدف منها سحب الضاهر من ان يكون حليفا للواء اشريف ريفي وهذا ما سعى اليه تيار المستقبل ويبدو انه نجح فيه.



عزوف نبيل نقولا يصب في هدف اخر وهو توسيع هامش التحرك للتيار الوطني الحر في دائرة المتن لاستيعاب مرشحين من خارج نادي الكبار لقطع الطريق على امكان تركيب لوائح اخرى، وعزوف نقولا سيؤدي الى ادخال ماروني منفرد في لائحة التيار ما يجعل تركيب احدى اللوائح المنافسة اصعب من ذي قبل.



التطور الاكبر تمثل في الافتراق الانتخابي بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية حيث تهاوت كل مساعي التوافق في كل الدوائر باستثناء دائرة عكار من خلال ترك المستقبل المقعد الارثوذكسي شاغرا، اما دائرة بعلبك الهرمل فقد صمد التوافق عليها على الرغم من فرط التوافق لان هدفا مشتركا يجمع المستقبل والقوات في خوض معركة بعلبك الهرمل.



قانونا، وفي خطوة لافتة من هيئة الاشراف على الانتخابات اصدرت الهئية بيانا طلبت فيه من جميع وسائل الاعلام والاعلان المرئية والمسموعة والمقروؤة والالكترونية ومن الجهات المعنية بالقيام باستطلاعات الراي عدم بث او نشر اي استطلاع للراي مهما كان نوعه او شكله او مضمونه قبل الحصول على موافقة الهيئة مسبقا علماً ان الهيئة ستحيل المخالفات المتخذة في هذا الشان الى محكمة المطبوعات.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



كلما رتقت فتقت.. هو حال التحالفات الانتخابية المبنية على آخر الانفاس الزمنية.. تحالفات الليل يمحوها النهار، واسماء اليوم تبدلها ظروف الغد، فيما ظرف الزمان المتاح امام الجميعِ ستة ايام فقط لا غير.. وغير ذلك فان الصورة لا زالت ضبابية بين الحلفاء، رسائل الحنق السياسي لدى البعض ترفع منسوب السجال الانتخابي، وتعسر ولادة اللوائحِ في غيرِ مكان، لا سيما تلك التي لا تحمل مشروعا وعنوانا، سوى مواجهة لوائح الالم والوفاء كما بينت اسس المشاورات بين تلك الاطراف..



بين العلاقات الاستراتيجية والتكتيكات الانتخابية ميز التيار الوطني الحر في اجتماعه الاسبوعي اليوم، مع التمسك بالثوابت التي لا تتغير، فيما تمسكت مواقف حزب الله وحركة أمل بلغة الوفاء للحلفاء، مع دعوة جمهورهما الى تكثيف المشاركة الانتخابية..



في تكثيف العلاقات بين بعض الدول العربية وتل ابيب،اعلان صحيفة هآرتس العبرية عن مناورة عسكرية في اليونان بمشاركة اسرائيلية اماراتية، قارئة بهذه المناورة الكثير، رغم انها ليست الاولى من نوعها كما قالت الصحيفة..



اما ما قرأه الاعلام العبري من زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الغوطة الشرقية، فهو اعلان نصر في الذكرى السنوية السابعة للحرب على بلاده، مركزا في الشكل والمضمون على الخطة التي اقل ما يقال فيها انها دليل ارتياح تام للرئيس الاسد مع قرب انهائه الجماعات المسلحة بمحيط دمشق بحسب المحللين الصهاينة..





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



على بعد يومين من انتهاء مدة العودة عن الترشح، كرت سبحة الانسحابات أو العزوف عن الترشح لخوض الاستحقاق النيابي.



هو الاستحقاق الذي يستحوذ على عقول اللبنانيين، واهتماماتهم، يشهد يوميا على مفاجآت من مختلف الانواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.



ومع تقدم الساعات، تستمر المفاوضات بين مختلف القوى لحسم التحالفات التي ستخوض الانتخابات على اساسها.



ولعل اللافت اليوم اعلان النائب خالد الضاهر من بيت الوسط، وعقب لقائه الرئيس سعد الحريري عزوفه عن الترشح للانتخابات لصالح لائحة تيار المستقبل في عكار.



الضاهر الذي أكد الوقوف إلى جانب الرئيس الحريري لحماية لبنان، ولكي يكون قويا ويشكل كتلة تبقى أكبر كتلة في البلاد.



هو الرئيس الحريري الساعي لتحصين لبنان أكد خلال رعايته منتدى المال والاعمال وجود نية جدية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وان مؤتمر سيدر هو خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة.



والى المكتب البيضاوي في واشنطن، حيث حل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ضيفا على الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فكان تأكيد ضرورة مكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله، وكذلك تعزيز التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



قبل أقل من أربعة أشهر وفي هذا الإستديو أعلن النائب خالد الضاهر أنه يسير بنظام البيعة السعودي وأن أي شيء ستطلبه منه المملكة سينفذه على الفور وقبل يوم واحد من مهلة سحب الترشيحات ولمناسبة عيد الأم التي ولدته نبيا أجرى النائب خالد الضاهر استخارة دينية سعودية أوحت له بسحب ترشحه لمصلحة الرئيس سعد الحريري وهو الذي كان قد شبك الود مع اللواء أشرف ريفي والحكمة عندالله التي أرشدته إلى الخيار القويم قبل أن يقع في التهلكة ويحمل ذنب عدم اتباع طريق البيعة وإنما الأعمال الانتخابية تؤتى بالاستخارة فكيف إذا كانت بلاد الحجاز مصدرها وقد يعيطه الباري بعد الاستخارة وزارة والبيعة أخذت شكلا آخر في المتن بإعلان النائب النبيل في التيار الوطني الحر سحب ترشحه والخروج من السباق الانتخابي معللا الانسحاب بالوضع السياسي للتيار الذي يحتاج اليوم إلى التغيير وإذ أفسح نبيل نقولا في المجال للطامحين إلى هذا المنصب كان الطامحون من وزن سركيس سركيس "سبونسر" لائحة المتن العونية ومنعا لأي إسراف في الهجوم من أي جهة كانت أوصد وزير العدل سليم جريصاتي الأبواب وقال إن أي كلام عن تدخل لرئيس الجمهورية كلام فارغ والتهجم على القصر "مش ربيح" وهو موقف سليم إذا إن "الربيح" تحديدا هو أن يجري التلزيم حيث: لكل لائحة "ممولها" الكبير الذي لن يضاهيه مرشح على أن الربح العائم على باخرتين سيكون من أكبر تحديات العهد إذ يتجه الوزراء غدا وللمرة الأولى إلى التصويت على ملف الكهرباء واستئجار البواخر في جلسة ستعقد في قصر بعبدا وبدا حيالها أن رئيس الجمهورية حازم في خياراته هذه المرة وسوف يضع الوزراء امام أصواتهم وخياراتهم لكن هذه لعبة التصويت إذا ما تمت فسوف تنجح في إمرار الملف على اعتبار أن الكهرباء هي بند عادي وتحتاج فقط الى النصف "زائد واحد" فأين المفر؟ الامر لم يعد يحتمل مناورات منذ عام ونصف ولن يكون امام الوزاء سوى ان يستبدلوا التصويت بالانسحاب من الجلسة وأن يشترطوا للعودة إِليها الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والرقابية ولا سيما دائرة المناقصات وأن يرفضوا بالتالي عبء المليار دولار وتكلفة الفاتورتين التي يدفعها الشعب اللبناني لان البواخر لن تؤمن الحل الدائم بل الموقت فالمنازلة السياسية على حساب الناس قد تأتي بالريع الانتخابيِ للسياسيين وليس للمواطنيين الذين لا ممولين لهم كما لوائح الانتخاب.





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