A + A -

كلُّ ما في الأمر، أنَّ جلسة لمجلس الوزراء تُعقَد غداً في قصر بعبدا، وأننا مقبلون على انتخابات في أيار.



أما من يتابعُ بعضَ ما يُنشَر أو يبثُّ في بعض الإعلام، فيخيَّلُ إليه أن البلاد على شفير حرب سياسية، أو ربما أكثر...



مرَّةً أخرى، هي الدونكيشوتية السياسية عينُها. تلك التي تتخيل أو تتوهم، ثم تواجه الخَيال وتحاربُ الوهم.



فالوضع في البلاد على أحسن حال: استقرار أمني وسياسي، ديموقراطية عائدة، انتظامٌ مالي مكرَّس، والأهم... أملٌ بمستقبل أفضل... مستقبلٌ لا قرار في شأنه إلا لصناديق الاقتراع، التي تستعد بشوق وشغف، لتلقف أصوات اللبنانيين، بعد طول اشتياق...



غداً تنتهي مهلة سحب التراشيح. والاثنين المقبل، تنقضي مهلة تسجيل اللوائح. اما الايام الباقية، فمخصصة للمشاورات... كما المفاجآت، التي سُجل بعضها اليوم من بوابة عكار.