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نبيل نقولا ينسحب من الإنتخابات النيابية.. وهذا ما قاله

20
MARCH
2018
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بيان صادر عن النائب نبيل نقولا:

 

أهلي في المتن الشمالي، رفاقي في التيار الوطني الحر، ثمانية وعشرون عامًا من النضال، ومن ضمنها ثلاثة عشر عامًا في الندوة البرلمانية، أتقدّم منكم بالشكر والإمتنان للثقة الّتي منحتموني إيّاها وحاولت أن أكون عند حسن ظنّكم إن في الخدمة العامة أو في النزاهة والشفافية.

 

سأخرج اليوم من السباق الإنتخابي وكما وعدتكم نظيف الكفّ كما كان يريدنا عمادنا فخامة الرئيس لا عمالة ولا عمولة وعلى استعداد للمساءلة.

 

أخرج اليوم ووضعي المادي أقلّ ممّا كنت عليه عند دخولي الى الشأن العام.

 

وبما أنّ الوضع السياسي اليوم لتيّارنا يحتاج الى التغيير فإنّي أفسح المجال للطامحين لهذا المنصب وأسحب ترشيحي متمنّيًا للجميع التوفيق وسأبقى في خدمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأب والأخ والصديق والمعلم كي يصل بالبلاد الى شاطىء الأمان، أطال الله بعمره.

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