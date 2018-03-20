خالد الضاهر يفجّر مفاجأة كبيرة من بيت الوسط!

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أعلن النائب خالد الضاهر في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط عن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية"، داعياً كل مناصريه ومحبيه الى "الوقوف الى جانب الحريري ومشروعه الانتخابات لنحمي لبنان وندافع عنه".



وأكد أن "هدفي وحدة الصف وأن نكون تحت سقف دار الفتوى وأن نعمل على خدمة عكار وكل لبنان"، مشيراً إلى "أنني أحب الحريري وأثق به وأنا لست هنا طامعاً في مقعد نيابي وكل هدفي هو وحدة الصف وان نكون يداً واحدة"، لافتاً إلى أن "الحريري متمسك بالثوابث التي يرددها دائماً حرصاً على المصلحة العامة واتخذت قرار العزوف بعد دراسة وتأني واستخارة".