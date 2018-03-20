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بيان هامّ من وزارة الداخلية

20
MARCH
2018
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ذكرت وزارة الداخلية والبلديات أن "مهلة العودة عن الترشح للانتخابات النيابية 2018 تنتهي منتصف ليل الثلاثاء 21 آذار".

واشارت في بيان، الى انه "على المرشحين الراغبين في الانسحاب التوجه الى مديرية الشؤون السياسية مصطحبين إيصال الترشح وتصريح بالانسحاب موقع ومصدق لدى كاتب العدل.
 
وبلغ عدد المنسحبين رسميا حتى اليوم تسعة وهم:

- محمد علي محمد وهيب غمراوي (المقعد السني في طرابلس).

- حسان أمين قباني (المقعد السني في بيروت الثانية).

- أحمد محمود الخير (المقعد السني في المنية).

- شاكر حبيب حبشي (المقعد الماروني في بعلبك الهرمل).

- عبد المنعم محمود روحي علم الدين (المقعد السني في طرابلس).

- مها أنيس معلوف (مقعد الروم ارثوذكس في زحلة).

- خالد كامل زريقة (المقعد السني في المنية).

- عبد الكريم محمد كبارة (المقعد السني في طرابلس).

- يوسف سعود رافائيل (المقعد الكاثوليكي في بعلبك الهرمل)".
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