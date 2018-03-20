الرئيس عون استقبل وفد رابطة مخاتير قضاء جزين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من رابطة مخاتير قضاء جزين.

في مستهل اللقاء، القى المختار هادي يوسف كلمة باسم رابطة مخاتير قضاء جزين، اعتبر فيها ان الرئيس عون ليس ممن يهنأ بمنصب بل ان المناصب هي التي تهنأ به، معربا عن الثقة بقيادته الحكيمة للبلاد. وعرض يوسف لمطالب الرابطة وهي ضمان المختار ما بعد الولاية، تفعيل الصندوق التعاوني للمختارين الذي تفوق المبالغ المتراكمة فيه عشرة مليارات، ترشيد واقرار الخدمات العامة الخاصة بمخاتير القرى التي ليس فيها بلديات والمتوقفة منذ اعوام، وتسهيل مرور المخاتير في المرافق والوزارات وعلى الحواجز الامنية لتمكينهم من خدمة المواطنين بشكل افضل.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا اهتمامه بمطالب المخاتير واعدا بمتابعتها مع المعنيين، مركزا على اهمية دور المخاتير في الحياة الوطنية اللبنانية.