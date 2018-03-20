الرئيس عون استقبل رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى وابرق الى الرئيس الصيني مهنئاً

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس، وعرض معهم اوضاع السلطة القضائية.

واشار القاضي فهد بعد اللقاء الى ان رئيس الجمهورية حريص على المحافظة على حقوق القضاة ومكتسباتهم، مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع المالية العامة للدولة.





تهنئة الرئيس الصيني

من جهة اخرى، ابرق الرئيس عون الى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مهنئاً اياه بإعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية. واكد الرئيس عون الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، وثقته بأن تواصل الصين وقوفها الى جانب لبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية.