محكمة المطبوعات تغرّم 3 صحافيين..!

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أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارين هبة عبدالله وناديا جدايل اصدرت حكمين في قضايا مطبوعات.

وقضى الحكم الاول في دعوى المسقط حقوقه الشخصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جريدة "الاخبار" وكاتبة المقال سهى شمص والمدير المسؤول عن الجريدة ابراهيم الامين في دعوى قدح وتحقير. فقضى الحكم بتغريم كل من المدعى عليهما شمص والامين مبلغ 200 الف ل.ل. بعد خفضها من ستة ملايين، واعلان براءة شركة "أخبار بيروت ش.م.ل" من الجرائم المنسوبة اليها في الدعوى الراهنة.

وقضى الحكم الثاني في الدعوى المقدمة من سركيس الياس سركيس ضد كل من "شركة أخبار بيروت" وكاتب المقال غسان سعود والمدير المسؤول عن الجريدة ابراهيم الامين، بجرم نشر أخبار كاذبة من خلال ما أوردته الجريدة في مقال نشر بتاريخ 20/3/2015، وقضى بتغريم الامين وسعود مبلغ مليون ل.ل. بعد خفضها من ستة ملايين، والزامهما بدفع مبلغ ليرة لبنانية واحدة كتعويض رمزي عن الاضرار التي لحقت به.