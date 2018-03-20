بهدف تعزيز التعاون الثقافي الصفدي، تزور جامعة الروح القدس وتثني على أهمية المكتبة الفريدة من نوعها

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زارت نائب رئيس مركز الصفدي الثقافي السيدة فيوليت الصفدي جامعة الروح القدس – الكسليك، حيث استقبلها مدير المكتبة العامة الأب جوزف مكرزل ونائب رئيس الجامعة للأبحاث البروفسور نعمه عازوري.

وتخلل اللقاء جولة أفق حول الأوضاع الثقافية في لبنان، فجرى البحث في إمكانية التعاون بهدف تعزيز القطاع الثقافي، لاسيما وأنه يشهد هبوطًا ملحوظًا، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود كافة الأفرقاء من أجل النهوض به، نظرًا لأهمية الثقافة في نهضة المجتمع وتطوّره.

وبعد اللقاء، جالت الصفدي في المكتبة العامة في الجامعة، التي تعد من أهم وأغنى المكاتب في الشرق الأوسط، فهي إلى جانب ما تقدّمه من خدمات للطلاب والأساتذة والباحثين، تتميّز بعملها الدؤوب من أجل المحافظة على الذاكرة اللبنانية المحلية ومجموعات الإرث اللبناني. وهي تضم حاليًا أرشيفًا غنيًا لأشخاص كان لهم دور أساسي في تاريخ لبنان، ولكل ما يمت إلى تاريخ لبنان وتراثه بصلة.

وتعرّفت الصفدي على مختلف الأقسام ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية، وبخاصة قسم الأرشيف وترميم المخطوطات والكتب. فاطلعت على أعمال التوثيق والحفظ والترميم والترقيم، كما كانت مناسبة لمشاهدة بعض الكتب والمخطوطات والوثائق القيّمة والنادرة، ومنها أول كتاب طبع في الشرق يعود إلى العام 1610، باللغة السريانية الكرشونية، وغيرها من الأختام والخرائط والرسائل والصور القديمة...

من جهتها، أثنت الصفدي خلال الجولة على المكتبة المتطوّرة والمستحدثة في الجامعة وعلى كافة أقسامها التربوية والثقافية والأرشيفية، مشددة على "أهمية التعاون بين "مركز الصفدي الثقافي" ومكتبة الصفدي العامة" من جهة وجامعة الروح القدس-الكسليك من جهة أخرى"، مبدية "اهتمام المركز، وهو مركز فريد من نوعه وبنشاطاته في الشمال، بالتعاون مع الجامعات اللبنانية وبشكل خاص مع جامعة الروح القدس".

وفي ختام الجولة، اتفق المجتمعون على تعيين موعد لاحق لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، ثم أقيم غداء ودّي في مطعم الجامعة.