النائب اميل رحمه أبرق إلى السفير الروسي الكسندر زاسبكين مهنئاً بإعادة إنتخاب الرئيس فلاديمير بوتين

A + A -

أبرق النائب اميل رحمه إلى السفير الروسي الكسندر زاسبكين مهنئاً بإعادة إنتخاب الرئيس فلاديمير بوتين على رأس الجمهورية الروسية الإتحادية، ومما جاء في البرقية:

قال الشعب الروسي كلمته وصوّت إلى جانب الرئيس والقائد الذي أعاد بلاده إلى الخريطة العالمية من الباب الأوسع والأفضل.

إن الرئيس فلاديمير بوتين يستأهل هذا الفوز الكبير بالقدر الذي يستحق فيه الشعب الروس مثل هذا الرئيس القائد والمبادر،

ألف مبروك للشعب الروسي وشكراً له على تجديده الثقة بهذا الرجل الذي يحسن قيادته ليبقى القوة المؤثرة في العالم لضمان التوازن في العلاقات الدولية وتحرير البلدان والشعوب من شر ما يخطط لها من القوى المعادية للسلام وللعدالة