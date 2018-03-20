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قطاع الشباب في التيار: لايجاد المصادر المالية اللازمة لوقف الإنهيار الذي تعاني منه الجامعة اللبنانية على كافة الأصعدة

20
MARCH
2018
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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:
لما صار الحرمان مرادفا للأوضاع المأساوية التي تعاني منها الجامعة الوطنية، يقف التيار الوطني الحر بقطاع شبابه متضامنا مع طلاب هذه الجامعة الذين يعانون ما يعانوه نتيجة الإهمال  المستمر الذي بات يشكل خطرا على استمرارية تحصيلهم العلمي ...وحياتهم.
 
وآخر نتائج الحرمان المستمر ما حصل أخيرا في كلية الزراعة حيث انهار جزء من سقف ال faux plafond نتيجة التسرب الدائم للمياه وانعدام الصيانة مما حرم الطلاب من استكمال صفوفهم لنحو اسبوعين لحين تدخل الهيئة الطالبية وتحويل مكتبها لصالة محاضرات كبديل عن الصالة المتضررة.
 
ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر واذ يؤكد وقوفه الى جانب الطلاب وهيئتهم الطالبية في اي خطوة ينوون القيام بها دفاعا عن حقوقهم بالتعليم الكريم والآمن، يجددون مناشدتهم لمجلس الجامعة اللبنانية وللمسؤولين كافة باتخاذ كل الإجراءات لمعالجة الخلل الحاصل واصلاح كافة الأعطال بشكل فوري حرصا على دور ومكانة الجامعة اللبنانية، منوهين بالدور الذي تقوم به ادارة الكلية من اجل تأمين ابسط حقوق طلابها دون اي تجاوب معها.
 
وعليه، وبدل تلهي المسؤولين في الجامعة اللبنانية بتفريغ أساتذة دون مراعاة الميثاقية، من الأجدى بهم ايجاد المصادر المالية اللازمة لوقف الإنهيار الذي تعاني منه الجامعة اللبنانية على كافة الأصعدة حفاظا على جامعة نريدها رائدة بين كل الجامعات اللبنانية.
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