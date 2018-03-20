هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار تنظم ورشة عمل للحزبيين والناشطين السبت ٢٤ آذار في فندق Royal Tulip - Facing AUST

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بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية, وقسم الموارد البشرية في التيار, تنظم هيئة قضاء بيروت الأولى ورشة عمل للحزبيين والناشطين، السبت ٢٤ آذار ٢٠١٨ في فندق Royal Tulip - Facing AUST

البرنامج:

-الوصول+تسجيل ٩:٣٠ صباحا

- تدريب نقل من ١٠:٠٠ -١٠:٤٥

-تدريب مندوبين من ١٠:٠٠ -->١٠:٤٥

- شرح دور المنخب ومسؤول المنخبين ١١:٠٠-->١٢:٤٥

-غذاء في Royal Tulip - Facing AUST ١:٠٠--> ٢:٠٠

بعد الغذاء الساعة ٢:٠٠، الذهاب الى مركز القضاء (Elysee) للتجمع والانطلاق عند الساعة ٢:٤٥من ساحة ساسين الى ال Forum de Beirut

للمشاركة في حفل اعلان لوائح التيار الوطني الحر.

لتأكيد المشاركة في ورشة العمل نرجو ارسال whatsapp على الرقم 76520774