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هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار تنظم ورشة عمل للحزبيين والناشطين السبت ٢٤ آذار في فندق Royal Tulip - Facing AUST

24
MARCH
2018
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بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية, وقسم الموارد البشرية في التيار, تنظم هيئة قضاء بيروت الأولى ورشة عمل للحزبيين والناشطين، السبت ٢٤ آذار ٢٠١٨ في فندق Royal Tulip - Facing AUST
 
البرنامج:
-الوصول+تسجيل ٩:٣٠ صباحا
- تدريب نقل من ١٠:٠٠ -١٠:٤٥
-تدريب مندوبين من ١٠:٠٠ -->١٠:٤٥
- شرح دور المنخب ومسؤول المنخبين ١١:٠٠-->١٢:٤٥
-غذاء في Royal Tulip - Facing AUST ١:٠٠--> ٢:٠٠ 
 
 
بعد الغذاء الساعة ٢:٠٠، الذهاب الى مركز القضاء (Elysee) للتجمع والانطلاق عند الساعة ٢:٤٥من ساحة ساسين الى ال  Forum de Beirut
للمشاركة في حفل اعلان لوائح التيار الوطني الحر. 
 
لتأكيد المشاركة في ورشة العمل نرجو ارسال whatsapp على الرقم 76520774
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