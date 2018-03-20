ترامب لا ينوي تهنئة بوتين على فوزه بالانتخابات.. والسبب؟

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قالت مصادر مطلعة في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، نقلا عن صحفيين تحدثوا مع مساعد ترامب، هوغان غيدلي، إن الرئيس الأمريكي، لا ينوي الاتصال هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأضافت المصادر، أن "ترامب يعلم بفوز بوتين في الانتخابات، ولكن لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب وبوتين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت أمس الأحد الموافق الـ18 من مارس/ آذار، وحقق الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين فوزا كاسحا على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% وفقا للجنة المركزية للانتخابات.

حصل فلاديمير بوتين، في التصويت للانتخابات الرئاسية على الأغلبية المطلقة للمواطنين الروس، الذين لديهم الحق في المشاركة في الانتخابات — 54.4 مليون نسمة.

في انتخابات عام 2000، حصل بوتين على دعم 39.7 مليون ناخب (52.9٪)، وفي 2004- حصل على 49.6 مليون (71.31٪)، وفي 2012- على 45.6 مليون (63.6٪). وفي عام 2008، حصل دميتري ميدفيديف على دعم 52.5 مليون ناخب (70.3 ٪).

ونال بوريس يلتسين في عام 1993 في الانتخابات دعم 40.4 مليون نسمة (53.8٪)، وفي 1991، على دعم 45.5 (57.3٪).

وبذلك يكون بوتين قد حقق رقما قياسيا جديدا في تاريخ روسيا، كأول رئيس يحصل على هذا العدد من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية.