مصادر ديبلوماسية: - ترامب توقع من تيرلسون ضغوطا اكبر على لبنان

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ميشال نصر -

صورة الانفتاح التي ظهرت خلال وبعد مؤتمر روما تجاه لبنان مهددة بالضرب مع عودة الخشونة الديبلوماسية وسياسة العصا والجزرة مع تسلم وزير الخارجية الاميركي الجديد مايكل بومبيو مهامه، هو الذي يجسد المواقف الحادة والخشنة للرئيس دونالد ترامب وادارته من ايران وحلفائها ومنهم حزب الله حتماً، والتي قد تكون اولى بوادرها حزمة عقوبات جديدة قد لا تنجح الدولة اللبنانية من تحييد نفسها عنها، رغم هجوم رئيس الجمهورية الاستباقي برميه ورقة الاستراتيجية الدفاعية في وجه «روما2».



وبحسب مصادر دبلوماسية في بيروت، كان ترامب يتوقع ان يمارس تيلرسون ضغوطا على لبنان للقبول بالوساطة الاميركية لحل الخلاف مع اسرائيل، خصوصا ان الادارة الاميركية لا تحبّذ ذهاب لبنان الى مجلس الامن الدولي لاثارة القضية ولا لجوءه الى خيار التحكيم الدولي، رغبة من واشنطن في إبقاء معالجة الصراع النفطي بين لبنان واسرائيل، محصورا ضمن الوساطة الاميركية التي تولاها في الفترة الماضية دايفيد ساترفيلد.



وفقا لذلك ترى المصادر ان رهان الدولة العبرية على تغيير المعادلات العسكرية، هو في مشاركة الجيش الأميركي معها في الحرب المقبلة، بات اكثر احتمالا من اي وقت مضى خصوصا اذا ما قرأ مابين سطور تصريحات قائد القوات الجوية الأميركية الثالثة الجنرال ريتشارد كلارك، بأن القوات البرية الأميركية «مستعدة الآن للموت من أجل الدولة اليهودية»، مضيفا، «نحن مستعدون للالتزام بالدفاع عن إسرائيل، وفي أي وقت قد نشارك فيه في القتال الفعلي، هناك دائماً خطر وقوع خسائر. لكننا نقبل ذلك، ومستعدون لهذا الاحتمال».



يدعم هذا الاحتمال أن تدريبات «جنيفر كوبرا»، لم تكن أكبر عملية مشتركة للدفاع الجوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل إنها كانت تحاكي معركة «على ثلاث جبهات» أيضاً، ما يعني أن هناك إعداداً آخر لنزاع إقليمي ضخم، يمكن أن يكون على بعد بضعة أشهر فقط. حيث كشفت تقارير من الكونغرس عن اتجاه لتمرير صفقة ذخيرة ضخمة لصالح الجيش الاسرائيلي تتضمن قذائف صاروخية ذكية لضرب اهداف في لبنان وسوريا، تزامنا مع التصعيد الاميركي ضد دمشق والحديث في كواليس البنتاغون عن احتمال شن عملية عسكرية اميركية -اسرائيلية مشتركة في سوريا تهدف الى ضرب قواعد حزب الله وايران اكثر مما قد تؤذي مواقع حيوية للنظام السوري، على ما يروي احد الملحقين العسكريين العرب.



اللافت وسط كل ذلك ان من بين الاحتمالات التي يجري الاستعداد لها تدخل روسيا لمنع إسرائيل من إستهداف سوريا، حيث كشف مسؤول عسكري كبير لصحيفة «جيروزالم بوست» ان «من خلال التدريبات، قمنا باختبار تداعيات الوجود الروسي في سوريا. بحثنا في الأمور التي يمكن تنسيقها مع الروس وبالتفاصيل التي لا نستطيع التعاون فيها، وكيف يمكننا أن نعمل من دون أن نتعرّض للمصالح في المنطقة».



وأوضحت الصحيفة أنّ الجنرال يائير جولان هو من قام بالتخطيط للتدريبات الرفيعة المستوى. حيثُ وبحسب التوقعات التي جرى التدرّب عليها فإنّ الحرب تندلع ضد «حزب الله» في لبنان وتتّسع بعد ذلك الى سوريا وقطاع غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: «هناك تدريبات كبيرة وهي جزء من تحضيراتنا للحرب».



لذلك تؤكد المصادر ان طهران تهدف الى امرين اساسيين حاليا: الاول، اخذ اسرائيل «رهينة» مقابل الانسحاب الاميركي من سوريا، خصوصا ان الاخيرة هي المسؤولة عن التحول في موقف واشنطن لناحية الابقاء على وجود عسكري أميركي في سورية، شرق الفرات، خصوصاً في المناطق النفطية، والثاني، الابقاء على قواعد لها في سوريا وتعزيز نفوذها حماية للجسر البري الذي نجحت في مده بين طهران وبيروت.في المقابل تصر اسرائيل على الابقاء على ميزان القوى على ما كان عليه منذ 2006، وأي محاولة تغيير فيه سيدفع نحو المواجهة حتى لو أدى ذلك الى حرب شاملة مدمرة.



احتمال قد يكرر سيناريو لبنان في سوريا إبان الثمانينيات، حين تدخّل «لاعبون دوليون» في الصراع، اذ ان بقاء الرئيس الاسد اليوم يعتمد على وجود كل من روسيا ايران وحزب الله في سوريا.



إذاً، المعركة هي في اختيار كيفية المواجهة ومسرحها،حيث يريدها الإيرانيون مواجهة ميليشيات في وجه التحالف الاميركي - الاسرائيلي ،فيما تصر جبهة واشنطن - تل ابيب على خوض حرب شاملة مدمرة يتم الاعتماد فيها إلى تفوق قوتيهما النارية والتكنولوجية.



فلاي خيار تكون الغلبة؟ وماذا لو دخل الجيش الأميركي معها في الحرب المقبلة؟ غير ان السؤال الذي يفرض نفسه، هو هل سيبقى ساترفيلد في موقعه، ممسكا بملفات الشرق الاوسط عموما وبالملف النفطي اللبناني - الاسرائيلي خصوصا، في المرحلة المقبلة، بعد استبدال تيلرسون؟ أم ان وزير الخارجية الاميركية الجديد سيجري «نفضة» في فريق عمله، فيقرر تعيين شخصية جديدة في موقع ساترفيلد؟