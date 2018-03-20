living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر ديبلوماسية: - ترامب توقع من تيرلسون ضغوطا اكبر على لبنان

20
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

ميشال نصر -

صورة الانفتاح التي ظهرت خلال وبعد مؤتمر روما تجاه لبنان مهددة بالضرب مع عودة الخشونة الديبلوماسية وسياسة العصا والجزرة مع تسلم وزير الخارجية الاميركي الجديد مايكل بومبيو مهامه، هو الذي يجسد المواقف الحادة والخشنة للرئيس دونالد ترامب وادارته من ايران وحلفائها ومنهم حزب الله حتماً، والتي قد تكون اولى بوادرها حزمة عقوبات جديدة قد لا تنجح الدولة اللبنانية من تحييد نفسها عنها، رغم هجوم رئيس الجمهورية الاستباقي برميه ورقة الاستراتيجية الدفاعية في وجه «روما2».


وبحسب مصادر دبلوماسية في بيروت، كان ترامب يتوقع ان يمارس تيلرسون ضغوطا على لبنان للقبول بالوساطة الاميركية لحل الخلاف مع اسرائيل، خصوصا ان الادارة الاميركية لا تحبّذ ذهاب لبنان الى مجلس الامن الدولي لاثارة القضية ولا لجوءه الى خيار التحكيم الدولي، رغبة من واشنطن في إبقاء معالجة الصراع النفطي بين لبنان واسرائيل، محصورا ضمن الوساطة الاميركية التي تولاها في الفترة الماضية دايفيد ساترفيلد.


وفقا لذلك ترى المصادر ان رهان الدولة العبرية على تغيير المعادلات العسكرية، هو في مشاركة الجيش الأميركي معها في الحرب المقبلة، بات اكثر احتمالا من اي وقت مضى خصوصا اذا ما قرأ مابين سطور تصريحات قائد القوات الجوية الأميركية الثالثة الجنرال ريتشارد كلارك، بأن القوات البرية الأميركية «مستعدة الآن للموت من أجل الدولة اليهودية»، مضيفا، «نحن مستعدون للالتزام بالدفاع عن إسرائيل، وفي أي وقت قد نشارك فيه في القتال الفعلي، هناك دائماً خطر وقوع خسائر. لكننا نقبل ذلك، ومستعدون لهذا الاحتمال».


يدعم هذا الاحتمال أن تدريبات «جنيفر كوبرا»، لم تكن أكبر عملية مشتركة للدفاع الجوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل إنها كانت تحاكي معركة «على ثلاث جبهات» أيضاً، ما يعني أن هناك إعداداً آخر لنزاع إقليمي ضخم، يمكن أن يكون على بعد بضعة أشهر فقط. حيث كشفت تقارير من الكونغرس عن اتجاه لتمرير صفقة ذخيرة ضخمة لصالح الجيش الاسرائيلي تتضمن قذائف صاروخية ذكية لضرب اهداف في لبنان وسوريا، تزامنا مع التصعيد الاميركي ضد دمشق والحديث في كواليس البنتاغون عن احتمال شن عملية عسكرية اميركية -اسرائيلية مشتركة في سوريا تهدف الى ضرب قواعد حزب الله وايران اكثر مما قد تؤذي مواقع حيوية للنظام السوري، على ما يروي احد الملحقين العسكريين العرب.


اللافت وسط كل ذلك ان من بين الاحتمالات التي يجري الاستعداد لها تدخل روسيا لمنع إسرائيل من إستهداف سوريا، حيث كشف مسؤول عسكري كبير لصحيفة «جيروزالم بوست» ان «من خلال التدريبات، قمنا باختبار تداعيات الوجود الروسي في سوريا. بحثنا في الأمور التي يمكن تنسيقها مع الروس وبالتفاصيل التي لا نستطيع التعاون فيها، وكيف يمكننا أن نعمل من دون أن نتعرّض للمصالح في المنطقة».


وأوضحت الصحيفة أنّ الجنرال يائير جولان هو من قام بالتخطيط للتدريبات الرفيعة المستوى. حيثُ وبحسب التوقعات التي جرى التدرّب عليها فإنّ الحرب تندلع ضد «حزب الله» في لبنان وتتّسع بعد ذلك الى سوريا وقطاع غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: «هناك تدريبات كبيرة وهي جزء من تحضيراتنا للحرب».


لذلك تؤكد المصادر ان طهران تهدف الى امرين اساسيين حاليا: الاول، اخذ اسرائيل «رهينة» مقابل الانسحاب الاميركي من سوريا، خصوصا ان الاخيرة هي المسؤولة عن التحول في موقف واشنطن لناحية الابقاء على وجود عسكري أميركي في سورية، شرق الفرات، خصوصاً في المناطق النفطية، والثاني، الابقاء على قواعد لها في سوريا وتعزيز نفوذها حماية للجسر البري الذي نجحت في مده بين طهران وبيروت.في المقابل تصر اسرائيل على الابقاء على ميزان القوى على ما كان عليه منذ 2006، وأي محاولة تغيير فيه سيدفع نحو المواجهة حتى لو أدى ذلك الى حرب شاملة مدمرة.


احتمال قد يكرر سيناريو لبنان في سوريا إبان الثمانينيات، حين تدخّل «لاعبون دوليون» في الصراع، اذ ان بقاء الرئيس الاسد اليوم يعتمد على وجود كل من روسيا ايران وحزب الله في سوريا.


إذاً، المعركة هي في اختيار كيفية المواجهة ومسرحها،حيث يريدها الإيرانيون مواجهة ميليشيات في وجه التحالف الاميركي - الاسرائيلي ،فيما تصر جبهة واشنطن - تل ابيب على خوض حرب شاملة مدمرة يتم الاعتماد فيها إلى تفوق قوتيهما النارية والتكنولوجية.


فلاي خيار تكون الغلبة؟ وماذا لو دخل الجيش الأميركي معها في الحرب المقبلة؟ غير ان السؤال الذي يفرض نفسه، هو هل سيبقى ساترفيلد في موقعه، ممسكا بملفات الشرق الاوسط عموما وبالملف النفطي اللبناني - الاسرائيلي خصوصا، في المرحلة المقبلة، بعد استبدال تيلرسون؟ أم ان وزير الخارجية الاميركية الجديد سيجري «نفضة» في فريق عمله، فيقرر تعيين شخصية جديدة في موقع ساترفيلد؟

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout