إنتخابات 2018- الانفاق الانتخابي يلامس عتبة المليار دولار حتى الساعة....والاقتصاد والليرة أوّل المستفيدين

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هيام عيد-





يكشف خبير اقتصادي ومالي عن ان الاستحقاق الانتخابي النيابي سيشكل محطة نوعية في الوضع الاقتصادي بعدما بات مؤكداً وحتى اليوم ان مليار دولار قد صرفت على مراحل في الاستعدادات الجارية من قبل كل الاطراف السياسية والمرشحين المستقلين في كل المناطق، وهي بمثابة الدعم المالي الذي لا يستهان به لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة وذلك من خلال حجم الانفاق الاتنخابي وخصوصا ان المبالغ المرصودة للانتخابات النيابية ووفق القانون الانتخابي الجديد تتجاوز بنسبة كبيرة الاعتمادات التي كان يقرها قانون الانتخاب السابق.



ويؤكد الخبير المواكب للواقع المالي والاقتصادي الذي يعاني من صعوبات عديدة، ان مؤشرات الافادة من الانفاق الانتخابي الذي حصل في الاسابيع الماضية والذي سيستمر حتى ايار المقبل، موعد الانتخابات النيابية، سيتجاوز سقف المليار دولار ليصل الى الميار ونصف المليار كحد اقصى. ومعلوم انه في الانتخابات النيابية في العام 2009، بلغ حجم الانفاق نحو 800 مليون دولار، ولكن الواقع يختلف اليوم، اذ انه وفق القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، فان العملية ستشهد تحولا باتجاه تحقيق زيادة الانفاق قد تكون بحجم مضاعف عن الانفاق وفق القانون الاكثري، وبالتالي من شأن هذا التطور ان يساهم في تحريك الركود وزيادة حجم النمو الاقتصادي بنسبة 1 بالمئة، كما يضيف الخبير نفسه والذي اوضح في هذا السياق، ان الاقتصاد هو سلسلة متكاملة وحلقة دائرية ينتقل فيها المال من شخص الى اخر مما يدفع الى تحريك العجلة الاقتصادية بعدة وسائل وذلك بصرف النظر عن كل ما يتم تداوله حول استخدام المال الانتخابي للتأثير في قرار الناخبين.



اما لجهة القطاعات المستفيدة من القانون الانتخابي الى جانب قطاعات الاعلام والاعلان، فهي المطاعم والفنادق في ضوء الاحتفالات والمهرجانات، بالاضافة الى افادة قطاعات اخرى بطريقة غير مباشرة من الاستحقاق الانتخابي، ذلك ان ضخ الاموال يؤدي في النهاية الى تحسن المؤشرات الانتخابية على الرغم من التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد جراء الضرائب الجديدة الواردة في مشروع موازنة العام الحالي.



وبالتالي فان الخبير المالي يعتبر ان منسوب الانفاق سيرتفع بعد نهاية شهر اذار الحالي حيث سيتم الصرف على التحضيرات اللوجستية اضافة الى كل النفقات الاجتماعية المرتبطة بالفريق التابع لكل مرشح ولكل لائحة على امتداد الدوائر الانتخابية في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء.

ومن المتوقع ان يترجم هذا الانفاق عبر المزيد من الاستقرار لسعر صرف الليرة اللبنانية، علما ان هذا التحسن سيترافق مع دعم دولي خارجي للبنان. وفي هذا المجال فقد حدد قانون الانتخاب سقف الانفاق بمبلغ 150 مليون ليرة لكل مرشح و150 مليون ليرة للمرشح ضمن اللائحة، اضافة الى مبلغ متحرك هو عبارة عن خمسة الاف ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى. كذلك فان هيئة الاشراف على الانتخابات كما بعض الجمعيات المستقلة تقوم بمراقبة كل تفاصيل العملية الانتخابية وبما فيها الانفاق من اجل الوصول الى ضبط النفقات الانتخابية المباشرة او غير المباشرة كالتصويت للمرشحين وللوائح والاعلانات والصور والنفقات العامة.



ولهذه الغاية يتركز الاهتمام على الانفاق الانتخابي الذي يبدو واعداً من خلال مؤشراته الاولية كما يقول الخبير لـ«الديار»، اذ يؤكد معارضته كل وجهات النظر المتشائمة التي تتحدث عن انهيار وشيك، ويلفت الى ان الازمات كبيرة وان الاقتصاد ضعيف ولكن ما من اسباب تدفع الى التشاؤم المطلق كما انه يراهن على الانعكاسات الايجابية للاستحقاق الانتخابي بكل تفاصيله ولاعطاء دفعة ايجابية من اجل الوصول الى ضبط النفقات الانتخابية المباشرة او غير المباشرة كالتصويت للمرشحين وللوائح والاعلانات والصور والنفقات العامة.



ولهذه الغاية يتركز الاهتمام على الانفاق الانتخابي الذي يبدو واعدا من خلال مؤشراته الأولية كما يقول الخبير لـ«الديار»، اذ يؤكد معارضته كل وجهات النظر المتشائمة التي تتحدث عن انهيار وشيك، ويلفت الى ان الازمات كبيرة وان الاقتصاد ضعيف ولكن ما من اسباب تدفع الى التشاؤم المطلق كما انه يراهن على الانعكاسات الايجابية للاستحقاق الانتخابي بكل تفاصيله لاعطاء دفعة ايجابية للاقتصاد الوطني.