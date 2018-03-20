عديد اليونيفيل الحالي في جنوب لبنان

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أُنشأ «اليونيفيل» في 19 آذار 1978، وأُنيط بها مهمة تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليَّين، ومساعدة الحكومة اللبنانية في ضمان عودة سلطتها الفعّالة في المنطقة.

وفي أعقاب حرب عام 2006، عزّز المجلس ولاية «اليونيفيل» القائمة آنذاك لتشمل أيضاً مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في الجنوب للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وحماية المدنيين المعرَّضين لخطر العنف، والعمل مع القوات المسلّحة اللبنانية لضمان خلوّ منطقة عمليات «اليونيفيل» من أيّ أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير مصرّح بها.

وتضمّ اليونيفيل حالياً حوالى 10,500 جندي حفظ سلام من 41 دولة يقومون بتنفيذ حوالى 13,500 نشاط عمليّاتي شهرياً، ليلاً ونهاراً، في منطقة العمليات وفي البحر. كما تضمّ «اليونيفيل» قوة بحرية تتألف من ست سفن.





