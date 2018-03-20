إنتخابات 2018 - «عجقة» لوائح انتخابية في «الداخلية»

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يومان وتنتهي مهلة سحب الترشيحات النيابية في 22 آذار، وأسبوع وينتهي تسجيل اللوائح الانتخابية في 26 منه، وفي وزارة الداخلية، بدأت اللوائح تهطل كالمطر، فمن طرابلس أعلن الرئيس نجيب ميقاتي «لائحة العزم»، وفي زحلة أعلنت «القوات اللبنانية» والكتائب والمستقلون لائحة «زحلة قضيتنا» وفي بعلبك أعلنت لائحة «الأمل والوفاء» لحركة أمل وحزب الله، وفي المتن الشمالي أعلنت «القوات» لائحة «المتن قلب لبنان».

أما في دائرة بيروت الثانية، فقد ارتفع عدد اللوائح إلى سبعة، ومرشح صعوده إلى تسعة، واللوائح المعلنة حتى الآن هي: لائحة المستقبل، لائحة تحالف حزب الله وأمل والأحباش، لائحة فؤاد مخزومي، ولائحة صلاح سلام، ولائحة إبراهيم منيمنة، ولائحة القاضي خالد حمود ولائحة حركة الشعب.

وأوضح أن تعدد اللوائح على هذا النحو، يصب في مصلحة لائحة المستقبل، لأنه يشتت اصوات منافسيها، إلا الرئيسيات منها وعددها ثلاث.