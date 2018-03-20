أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-03-2018

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البناء



خفايا

أكدت مصادر سياسية متابعة لعملية تشكيل اللوائح في دائرة بيروت الأولى أنّ مرشحاً بارزاً يبدو في الآونة الأخيرة شديد التوتر والانفعال. وأرجعت المصادر ذلك إلى الطعنة الكبيرة التي تلقاها من داخل ماكينته الانتخابية، خاصة أنّ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ وضعية المرشح المُشار إليه في هذه الدورة الانتخابية ليست كما كانت في السابق، إذ إنّ التيار الوازن الذي كان يدعمه انتقل إلى ضفة الخصوم...

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنّ روسيا الجديدة تتصرّف بدرجة عالية من القوة تصاعدياً منذ الفيتو الذي سجلته عام 2012 على منح تفويض استخدام القوة على الطريقة الليبية تحت عنوان حماية المدنيين وبلوغها مرحلة منع عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي كانت سابقة أولى مع مناقشة مشروع القرار الكويتي السويدي حول وقف النار في الغوطة، لكن الجديد هو منع عقد جلسة للاستماع لموظف أممي هو المفوض السامي لحقوق الإنسان لاعتباره برأي موسكو منحازاً وليس مرجعاً صالحاً لاستقاء المعلومات.

الجمهورية



تتوجّه شريحة كبيرة في أحد القطاعات المهمة إلى مقاطعة نقيب سابق لها معتبرة أنه خذلها بترشُّحه في مقاعد السلطة.

سُئل حزب معني عن طريقة تصرُّفه في حال حدث شيء إقليمي لم يكن في الحسبان فكان جوابه: «لا تعليق».

لاحظت أوساط سياسية أن زعيماً وسطياً يهاجم حالياً تياراً سياسياً بعد تناغمه معه منذ فترة والسبب تحالفه إنتخابياً مع حزب بارز في منطقته.

اللواء



لغز

تساءل معنيون بالانتخابات عن الجهات القضائية التي يُمكن أن تتحرك بشأن ما يُحكى عن رشاوى انتخابية.

غمز

يمنّي أحد الوزراء الوافدين من البقاع النفس بعودته إلى أول وزارة بعد الانتخابات، طال الزمن أم قصر!

همس

نزل الأقوياء إلى الأرض، لتحسين الصورة، لأن الوكلاء والمفاتيح لم يعودوا موثوقين في الانتخابات..

المستقبل



إن مصادر ديبلوماسية تلفت إلى أن وزير الخارجية الأميركية الجديد مايك بومبيو تربطه علاقات جيدة بعدد من القيادات اللبنانية، وتراهن على أن وجوده على رأس الديبلوماسية الأميركية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الملف اللبناني.