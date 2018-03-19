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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

على مسافة أسبوع واحد من السادس والعشرين من آذار، الموعد النهائي لتسجيل اللوائح الانتخابية، حبس الأنفاس سيد الموقف.

حتى الآن، لا تطورات حاسمة، بل مشاورات مستمرة، علنا وفي الكواليس، بين أطراف كانوا حتى أمس القريب على طرفي نقيض.

بعض التحالفات صار ثابتا، والبعض الآخر، رهن التكريس. أما العين، فعلى انقلابات محتملة في اللحظة الأخيرة، يمكن أن تؤثر جذريا في أكثر من دائرة.

وفي موازاة الأخبار الانتخابية، أخبار أخرى شغلت اللبنانيين اليوم: اقتصاديا، التحضير لمؤتمر باريس. ماليا، درس الموازنة في ساحة النجمة. تربويا، إضراب المعلمين الخميس، وكهربائيا، جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الأربعاء في قصر بعبدا.

ومن قلب كل تلك الهموم، برز خبر غريب من بلونة. زفاف بجماجم ودم. أو هكذا ورد الخبر. أما الحقيقة، فبعد ثوان قليلة.

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون لبنان"



تغطي لبنان أجواء انتخابية بإعلان اللوائح، وبعقد اجتماعات التواصل من أجل التحالف، فيما يطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة حول هذه الاجواء بعد غد الاربعاء.

وفي بيت الوسط، يستمر التواصل بين الرئيس سعد الحريري والوزير ملحم رياشي، حول إمكانات التحالف واماكنها بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، والطرفان، يعمل كل منهما، على تحالفات أخرى.

وفيما تبدو التحضيرات للانتخابات جدية وتجري على مدار الساعة، ثمة من يقول إن تطورات إقليمية قد تؤثر على الانتخابات المحلية.

ويوضح دبلوماسي لبناني مخضرم أن هذه التطورات إن حصلت صيفا، فإن الانتخابات تكون قد مرت، أما إذا حصلت هذا الربيع، فإن هناك خطرا على موعد الانتخابات، رغم سرعة دوران الماكينات الانتخابية.

وفي واشنطن محادثات غدا بين الرئيس دونالد ترامب، وولي العهد السعودي والأمير محمد بن سلمان، الزيارة تستمر أسبوعين(2) يتنقل خلالها وليّ العهد في سبع مدن اميركية.

وفي الغوطة في سوريا يستمر الجيش في التوغل تحت غطاء الغارات الجويّة الكثيفة.

وفي عفرين حسم الجيش التركي والجيش السوري الحر الوضع، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجيش سيستمر في الإنتشار في الجوار.

عودة الى الشأن المحلي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إطلع من وزير الداخلية على الاستعداد للانتخابات.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

مظلة الانشغال بالانتخابات تتوسع وتكاد تطغى على ما عداها من اهتمامات، والقوى السياسية التي تستشعر تطاير المهل الفاصلة عن الاستحقاق باتت في عجلة من امرها لحسم التحالفات حيث يمكن حسم الافتراقات حيث يتعذر التحالف.

وفي نظرة الى خريطة التموضعات الانتخابية خارج الثنائي الشيعي، تبدو القوى السياسية في بداية الطريق والقراءات على اختلافها تجمع اكثر من اي وقت مضى على ان التحالفات ستكون موضوعية وبالقطعة وعلى القطعة.

موضعياً، سُجل اليوم التقاء متجدد بين المستقبل والقوات في دائرة بعلبك الهرمل قد يتمدد الى عكار، فيما لوحظ التناغم العميق بين الاشتراكي والقوات في الشوف عاليه، وفي الاطار زار النائب اكرم شهيب معراب للبحث في تكتيك توزيع الاصوات التفضيلية بين الحزبين لرفع حظوظ مرشحيهما بالفوز.

في سياق انتخابي آخر سُجلت تكتكة لاذعة للرئيس نبيه بري في حق التيار الوطني الحر ممثلا برئيسه على خلفية ادارته ووزارئه شؤون الدولة من بوابة الكهرباء، فيما اطلق الرئيس عون كلاما في المبادئ حول فلسفة الانتخابات وواجبات المنتخب تجاه الناس الذين انتدبوه لتمثيلهم.

على خط الملفات الحياتية المطلبية سُمع صوت مرتفع للقضاة في العدلية حيث اجتمعوا مطالبين برفع الظلم الذي الحقته بهم السلسلة ودرجاتها، لكن الاعتكاف الكامل عن ممارسة مهامهم لم يحظ بالاجماع.

توازياً، صوت الاساتذة كان خافتا لكنهم تحركوا بجدية بمعية وزير التربية على خط المدارس الكاثوليكية والخاصة وبرعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحثا عن مخارج لازمتهم لا تبدو حتى الساعة متاحة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

لمعت أبواق الثورة الانتخابية.. وحيالها شهرت السيوف على طول الدوائر وعرض أقضيتها تحت شعار متفق عليه وهو القتال ليوم واحد وفيما كان الأحياء يدبرون أسبابا موجبة للمعارك بعث الأموات طرفا مقررا إذ تكشف الجديد أسماء مدرجة في لوائح الشطب.. توفاها الله منذ عشرين عاما وأحيتها وزارة الداخلية موقتا لأداء دورها في انتخابات أيار وعلى الشكوى نفسها كشف المهندس رياض الأسعد عن تقدمه بطلب إلى وزارة الداخلية لحذف ألف اسم متوفى في قضاء الزهراني وأكثر من ثمانمئة في قضاء صور وإذا كان الضرب في الميت حرام فإن دعوته إلى الانتخاب ووفق القانون النسبي هو الحرام المكرر المعجل الذي يستدعي من الداخلية بدء التصحيح والمعالجة في المهلة الفاصلة عن الاستحقاق ومن الأتراح إلى الأفراح حيث ضجت كسروان بعرس أسود اتبعت فيه طقوس غريبة واستخدمت الجماجم المكسوة بسائل أحمر يجري بشكل متقطع, كنوع من الزينة المرعبة على قالب الحلوى هذا العرس الذي شهدته كنيسة مار غبريال للسريان الأرثوذكس في عجلتون أثار ريبة الكسروانيين وطغت أنباؤه على سير المعركة الانتخابية في المنطقة لكن الزفاف الأسود قد لا يبدو أنه أتى من فراغ.. فمثل عرس انتخابي كهذا في كسروان "لازملو هيك بدلة". وفي انتظار أن تبلور التحالفات إستراتيجتها الانتخابية بدءا من كسروان وصولا إلى بقية الدوائر فإن حديث الإستراتجية الدفاعية عاد إلى التداول من خلال بحثه في لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق مع رئيس الجمهورية ميشال عون أولا ومن ثم إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أن أحدا لم يطرحْ مسألة إثارة الإستراتيجية في مجلس الوزراء وعن سبب غياب وزير المال عن الوفد اللبناني في إيطاليا قال بري "حتى لا عين تشوف ولا قلب يوجع". لكن الاستراتيجية هنا لا ترتبط بسيل التهويل الذي ضخته اميركا واسرائيل عن ضربة عسكرية لدمشق ولبنان إذ لم يفوتْ بنيامين نتنياهو اي مناسبة إلا ودأب فيها على تحريض إدارة ترامب على شن هجوم على سوريا وايران وايران وحزب الله وبعد عزل الرئيس ترامب وزير خارجيته وتعيين آخر أكثر تشددا يرتفع منسوب المخاوف من إقدام ساكن البيت الأبيض على ارتكاب حماقة تؤدي إلى جر المنطقة إلى دوامة جديدة من الحروب لكن على الرغم من الضبابية الكثيفة التي تسود الموقف الأميركي، فقد برزت بعض المؤشرات المضادة للتصعيد . وأهمها تصريح لأحد الضباط في "قاعدة التنف" ينفي فيه وجود أي مخطط للهجوم ضد مواقع الجيش السوري وكذلك ماصدر عن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزف فوتيل الذي يعبر عن راي البنتاغون ووزير الدفاع جيمس ماتيس من اراء مغايرة لتوجهات ترامب في ما يتعلق بسوريا وايران عدا أن التغييرات في رأس الإدارة الاميركية تستغرق وقتا لاقرارها في الكونغرس وتحتاج الى مناقشات قد تمتد أسابيع ما يجعل إدارة ترامب في حال عجز عن اتخاذ أي قرار فعلي ومن جهتها لم تصمت روسيا ازاء هذه التهديدات، اذ حذرت من أنها سترد بقوة على ضربة اميركية. واعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتماد القوات المسلحة أكثر من ثلاث مئة نموذج جديد" من الأسلحة، من ضمنها ثمانون صاروخا باليستيا جديدا تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها وفي حال توجيه ضربة أمريكية فإن القواعد الاميركية في سوريا والمنطقة يمكن أن تتحول إلى هدف مشروع وانطلاقا من ذلك فإن التهديدات الاميركية ليست الا للاستهلاك الاعلامي وتهويلا اسرائيليا لا يمكن صرفه لان فواتيره قد تكون غالية على الجميع.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

على الرغم من أن ستة أسابيع تفصلنا عن السادس من أيار ، فلا صوت يعلو فوق صوت الإنتخابات التي تحظى بالإهتمام في كل المقار والوزارات والإدارات ، مسببة مخالفات وخروقا للقانون المعمول به...

هستيريا صناديق الإقتراع والحاصل والصوت التفضيلي دفعت بالكثيرين ممن يفترض فيهم السهر على تطبيق القانون، الى أن يكونوا من اوائل من يخرقونه، وفلسفة المخالفات, أن أحدا لن يحاسب عليها ، ولو لم يكن الأمر كذلك, لما تجرأ أحد على تجاوز القوانين ، تحت طائلة الطعون .

فبعد 6 أيار سيتقبل الفائزون التهاني ، وعندئذٍ مَن سيلتفت الى أن هذه اللائحة خرقت القوانين او ان هذا المرشح تجاوز حدود السلطة...

ولكن قبل الوصول إلى السادس من أيار, فإن خلطة التحالفات واللوائح تتبدل كل يوم ، بدليل ما يجري بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية.. فيوم حرب كلامية, ويوم حديث عن عودة التحالف في أكثر من دائرة ...

وما ينطبق على البورصة الانتخابية بين المستقبل والقوات، ينطبق على أكثر من دائرة, وتحديداً دائرة المتن الشمالي التي تشهد " كباش الأيام الأخيرة " في سحب المرشحين وتركيب اللوائح ... وما ينطبق على المتن الشمالي, ينطبق على منطقة جبيل, حيث عقدة مرشح حزب الله تتفاعل، والمسار الذي ستبلغه هذه القضية سيحدد أكثر من نقطة في تحالفات ما بعد الإنتخابات النيابية.

وفي سياق الإنتخابات ، سجل بعد ظهر اليوم لقاء في معراب بين الدكتور سمير جعجع والنائب أكرم شهيب لوضع آخر اللمسات التقنية على التحالف في دائرتي الشوف -عاليه وبعبدا.

بعيدا من ملف الإنتخابات، فإن أكثر من ملف يصعد ويهبِط بحسب المعطيات. البارز في هذا المجال ما ذكره رئيس مجلس النواب نبيه بري من المصيلح عن ملف الكهرباء, إذ قال عنه إنه يخضع للهدر ، وقد كرر العبارة ثلاث مرات ، ويُتوقع ان يكون لكلام الرئيس بري مضاعفات وردود فعل من جانب وزراء التيار الوطني الحر.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

على مرمى اسبوع تنتهي التخمينات الاعلامية وبعض السياسية، وتتضح الخريطة الانتخابية بتحالفاتها وتآلفاتها..

وان كان السجال السياسي مألوفا مع زحمة الاستحقاق، فان غير المألوف هو ضياع وجهة البعض او ارتباكها على طريق السادس من ايار..

وعلى طريق الامل والوفاء بقي حزب الله كما حركة امل اوفياء للحلفاء، وكل من شاركونا الموقف نفسه حتى حصول انتخاب رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون، لن ندير لهم ظهرنا كما أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد..

ومن الوفاء الى المقاومة، الرادع الوحيد للاعتداءات الاسرائيلية فيما يتعلق بحقوقنا النفطية بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد اصراره على بدء التنقيب النفطي من البلوكات الجنوبية ، كاشارة للعدو الاسرائيلي ان حقوق لبنان لا يمكن التنازلعنها.

الرئيس المعتلي منبر الجنوب اعتبر أن القانون الانتخابي الجديد غير عادل ويجب العمل على إصلاحه بعد الانتخابات، مؤكدا ان المرحلة الانتخابية مفصلية وعلى ضوئها يتبين الخيط الابيض من الاسود، لان هناك مشاريع واستعدادات في المنطقة، وعلى مستوى لبنان ليس كل الناس متفقون عليها..

في الاقليم اتفاق على ان الصورة بدات بالوضوح أكثر فأكثر، مع سلوك الرئيسِ السوري بشار الاسد طريق دمشق الغوطة متفقدا قواته التي الحقت هزيمة كبيرة بصفوف التكفيريين، فالحق الانجاز الميداني آخر سياسيا ردا على كل العنتريات والتهويلات الاميركية وتابعيتها الاقليمية، وأكد ان طريق تحريرِ الغوطة كلِ الغوطة الدمشقية بات مسألة وقت لا أكثر..

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

في المصيلح كان الرئيس نبيه بري هو المغرد الوحيد بسلسلة مواقف تسلط الضوء على مرحلة مفصلية سيتبين بعدها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من لبنان مرورا بالمنطقة ومشاريعها وصولا إلى كل العالم.

أكثر من ثلاثمئة إعلامي وناشط على مواقع التواصل الإجتماعي كانوا يعيدون تغريد ما سمعوه من رئيس المجلس.

في الكلام الانتخابي تأكيد على أن التحالف بين حركة أمل وحزب الله هو أمل ووفاء وليس ثنائية شيعية أو طائفية كما يحاول أن يصور البعض، داعيا إلى اوسع مشاركة في الاقتراع في كل الدوائر جنوبا وبقاعا لأن في ذلك ضمان النجاح وليصوت الناخبون كما يريدون فالمهم هو كثافة الاقتراع.

أما كثافة التنوع الروحي في الصورة التي افتتاح بها نشاطه في المصيلح فأشار الرئيس بري إلى ان الهدف منها أن يعكس صورة لبنان الحقيقية ونكاية بالقانون الانتخابي.

وفي عصر النفط يبقى الواقع الوحيد لعدم إمكانية اعتداء إسرائيل على لبنان وثرواته من مياه وبترول هو المقاومة والموقف اللبناني الذي سيكون موجداً في مواجهة أي عدوان.

أما حول الاشتراط بضرورة انجاز الاستراتيجية الدفاعية وربطها بمؤتمر روما (2) فأكد الرئيس بري أن أول من تحدث عن هذه الاستراتيجية عام 2006 كنا نحن الذين لا نختبىء عندما ندافع عن شرف المقاومة ولبنان.

وتعليقا على غياب وزير المال علي حسن خليل عن مؤتمر الدعم قال رئيس المجلس: حتى لا عين تشوف ولا قلب يوجع.

أما في حديث الكهرباء الذي يكهرب الجو فألف باء الحل يكون عبر تطبيق القوانين.

وفي هذا الإطار كشف الرئيس بري أنه وضع بين يدي رئيس الجمهورية بحضور رئيس الحكومة 39 قانونا غير مطبقين ومن بينهم الكهرباء وقال: عندما نرى أن هناك هدرا وهدرا ولا أريد أن أقول كلاما أكبر سنعارض وإذا ما إتخذ القرار غصبا عنا فليتخذ.

على أي حال ملف الكهرباء سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المؤجلة من الثلاثاء إلى الأربعاء من خارج جدول الأعمال فأي سيناريو منتظر؟

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

أسبوع قبل أن يتبين خيط المرشحين الأبيض من خيوط اللوائح الملونة، وخيوط التحالفات الرمادية حتى الآن. فالإثنين المقبل تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات. وحتى الآن لم تسجل إلا سبع لوائح، فيما انسحب سبعة مرشحين.

أعداد المنسحبين يرجح أن ترتفع إلى العشرات، وكذلك قد يصل عدد اللوائح إلى أكثر من ستين، في خمس عشرة دائرة انتخابية. وفيما يتواصل إعلان اللوائح وتتواصل مفاوضات التحالفات، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من القصر الجمهوري أن وزارته استطاعت في أقل من شهرين أن تقطع أكثر من 70 % من التحضيرات للانتخابات النيابية، وطمأن إلى أن التشنج السياسي الحاصل جزء من العملية الانتخابية ولا يفترض أن يستمر بعدها.

وعلى خط مواز يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التحضيرات لمؤتمري “سيدر” و”بروكسل2" بعد “روما 2”. وفي هذا الاطار أكد أن حكومته لا تقدم إلى مؤتمر “سيدر” خطة الاستثمار الاقتصادي فحسب، بل تقدم أيضا رؤية شاملة للاستقرار، والنمو المستدام طويل الأجل، وتهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل، كما أوضح أن هدف الحكومة في مؤتمر “بروكسل -2"، هو ضمان تمويل برنامج لبنان لمواجهة الازمات بشكل مناسب.

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