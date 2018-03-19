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الحريري استقبل 3 مرشحين من عكار والبقاع الغربي سحبوا ترشيحاتهم

19
MARCH
2018
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في بيت الوسط، المرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي - راشيا الدكتور محمد فرحات، في حضور النائب زياد القادري ورئيس بلدية جب جنين عيسى الدسوقي.

بعد اللقاء، قال فرحات: "كنت قد ترشحت أملا في خدمة أهلي ومنطقتي البقاع الغربي راشيا. وأعلن اليوم من هذا البيت المرجعية، سحب ترشحي لصالح تيار المستقبل، وأعد أهلي الأعزاء مواصلة العمل لخدمة أبناء منطقتي الغالية على قلبي من أي موقع كنت فيه".

المرشح جنيد
كما التقى الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار الدكتور جمال جنيد، يرافقه وفد من فاعليات المنطقة.

بعد اللقاء، قال جنيد: "تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الحريري، أتينا إلى هذا البيت الكريم، بيت الوسط الذي يجمع جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، ونقلنا له تحيات ومحبة أهلنا في عكار العتيقة، واستعرضنا معه هموم المنطقة وشجونها، وبينت له حجم الغبن والتهميش الذي لحق بهذه البلدة الطيبة وأهلها طيلة الفترة الماضية. وأكد لي الرئيس الحريري أنه سيسعى جاهدا إلى رفع الغبن عن هذه البلدة وإنصافها، إسوة ببقية المناطق العكارية، وأنا على ثقة بأنه سيفعل، لأن الشيخ سعد معروف عنه أنه إذا وعد وفى، وإذا قال فعل، وأنا مطمئن لما قاله لي".

أضاف: "وعليه، ونزولا عند رغبة أهلي ومحبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عكار العتيقة، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية لعام 2018، لصالح الشيخ سعد الدين الحريري، وأقدم هذا الترشيح هبة مني لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

المرشح العلي
ثم استقبل الرئيس الحريري المرشح عن المقعد السني في عكار الدكتور مصطفى العلي، يرافقه وفد من فعاليات المنطقة وأبنائها.

بعد اللقاء، قال العلي: "بعد التشاور مع الأحباء والأهل والأصدقاء، واستكمالا لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرة الشيخ سعد الحريري، أعلن عزوفي عن الترشح وعدم خوضي الانتخابات النيابية، وأدعو كل محبي وأهلي إلى دعم لائحة تيار المستقبل في عكار".

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