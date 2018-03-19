احذروا ليل انطلياس في الأيام القادمة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تخطيط (تزييح) لتقاطعي جسر انطلياس وساحة انطلياس، وذلك اعتبارا من الساعة 21.00 من تاريخ 20/03/2018 حتى الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، وتستمر الاعمال لمدة 4 أيام.

قد تؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد من التقاطعين المذكورين.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".