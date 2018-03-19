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توقيف قاتل إبنة ال 18 ربيعاً بعد أقل من 24 ساعة من حصول الجريمة!

19
MARCH
2018
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 17/3/2018 وفي بلدة شوكين - قضاء النبطية، عثر على السيدة: ن. ش. (مواليد 2000، سورية) جثة هامدة داخل منزلها مذبوحة في عنقها، ومطعونة بأكثر من 20 طعنة في انحاء مختلفة من جسدها، والى جانبها ولدها الطفل: ع. ك. (حوالي 3 سنوات) وهو ينزف دما جراء تعرضه لجرح في العنق وضربة قوية على رأسه وحاله حرجة.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفي غضون اقل من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، وبعد رصد ومتابعة دقيقة اشتبه بالمدعو: خ. م. (مواليد 1972، سوري) وهو صديق زوج الضحية، فتم توقيفه.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على ذلك بدافع رغبته في إقامة علاقة جسدية مع المغدورة في منزلها الزوجي، حيث حاول الاعتداء عليها. ولدى رفضها قام بقلب خزانة في غرفة النوم وتكسير مرآتها وطعنها أكثر من 22 طعنة في أنحاء جسدها، ومن ثم ذبحها في رقبتها ورفس ولدها بقدمه على رأسه الذي جرح أيضا بسبب تطاير الزجاج عليه.

وضبط في منزله الملابس التي كان يرتديها والحذاء الذي كان ينتعله في أثناء ارتكابه الجريمة. والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".

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