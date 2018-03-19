انتخابات 2018 - بالأسماء - مخزومي يعلن لائحة "لبنان حرزان" عن دائرة بيروت الثانية

A + A -

اعلن رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي لائحة "لبنان حرزان" برئاسته في دائرة بيروت الثانية، تضمّ كلا من "عصام برغوت مرشح عن المقعد السني، سعد الدين خالد عن المقعد السني، رنا الشميطلي عن المقعد السني، يوسف محمد بيضون عن المقعد الشيعي، خليل اميل برومانا مرشح عن المقعد الاورثوذكسي، زينا كمال منذر عن المقعد الدرزي، العميد معروف محمود عيتاني عن المقعد السني، محمود عبد القادر كريدية عن المقعد السني، نديم قزحيا قسطا عن المقعد الانجيلي.

وتحدث مخزومي خلال اعلان لائحته الانتخابية، فقال: "واجبنا أن نتذكر عائلات بيروت التي تهجرت وواجبنا أن نسأل عن مستشفى بيروت الحكومي وعن مياه بيروت وعن حصة بيروت في الوظائف الرسمية".

وقال مخزومي: "الحل الوحيد لمحاربة الفساد يكون بتصغير حجم القطاع العام عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".