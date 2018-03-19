انتخابات 2018 - سيبوه مخجيان مفاجأة بيروت الأولى

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بعد 23 عاماً من العمل في الشأن العام، وعلى الرغم من الشائعات التي تناولتنه في المدة الأخيرة حول عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، يوضح المرشح سيبوه مخجيان ما يلي:



أولاً: أنا مرشح في دائرة بيروت الأولى عن مقعد الأرمن الأرثوذكس، وسأُكمل في ترشيحي حتى النهاية بعد انفصالي، وبالتفاهم، عن فريقي السياسي الذي أنتمي إليه.



ثانياً: أبشر أصدقائي وأهل منطقتي أني انضممت إلى تجمّع "نحنا بيروت"، الذي يضم شخصيات غير حزبية، معروفة بكفاءاتها في مجال الإعلام والأعمال والسياسة، متمنياُ على الأصدقاء كافة أن يعملوا لإيصال لائحة "نحنا بيروت" إلى البرلمان، لأنها تمثّل حقيقة طموحات أهل الأشرفية، والرميل، والصيفي، والمدوّر.



وهي لائحة لا تعتمد على المال السياسي بل على مقاربة شؤون وشجون هذه المنطقة المعروفة برأيها الحرّ، ولا تتأثّر بالضغوط الحزبية أو الرأسمالية.