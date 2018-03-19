هذا ما قاله الأسد لبوتين

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هنأ الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تجاوزت الـ70 بالمئة، مؤكّداً أنّ ثقة الشعب الروسي هي نتيجة طبيعية لآداء بوتين الوطني.

وذكرت الرئاسة السورية، اليوم الإثنين، أنّ الأسد أرسل برقية تهنئة لبوتين بمناسبة فوزه بالإنتخابات الرئاسية، قال فيها إنّ "حيازتكم على هذه الثقة الإستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف الأسد بحسب البرقية: "الإتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضدّ الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لها لولا إجراءاتكم المشهودة هذه والتي لن ينساها التاريخ لكم".