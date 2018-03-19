هذا المرض يتفشى في لبنان حالياً...!

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أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "لبنان يشهد حالياً تفشياً لحالات الحصبة بين الأطفال غير الملقحين تحديداً في أقضية بعبدا، زحلة وبعض أقضية الشمال مما قد يشكل خطراً على صحة الأطفال".





واضاف البيان: "تتوجه وزارة الصحة العامة من كافة المواطنين للتنبه لخطورة الإصابة بهذا المرض، وتحض الأهالي على تحمل مسؤولية تلقيح أطفالهم خصوصاً أنّ وزارة الصحة العامة تؤمن اللقاحات مجاناً في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كافة الأراضي اللبنانية".





وتابع: "هذا وباشرت وزارة الصحة العامة بإتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تظهر فيها حالات الحصبة حيث تقوم بحملات تلقيح مكثفة تستهدف الأطفال والأولاد لغاية 18 عاماً بلقاحات الحصبة إضافة إلى لقاح الحصبة الالمانية وابو كعب".





وختم البيان: "اخيراً تذكر الوزارة بأنها على إستعداد لتلقي اتصالات الأهالي واستفساراتهم على الرقم 1214".