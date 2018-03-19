ندوة عن كتاب "المسيح سيّد التاريخ"

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في إطار المهرجان اللبناني للكتاب في سنته السابعة والثلاثين - دورة وجيه نحلة، عقد مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك ومؤسسة الأب ميشال حايك ندوة حول كتاب الأب ميشال حايك "المسيح سيّد التاريخ"، من إعداد وتقديم الأب جاد القصيفي، شارك فيها رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة ورئيس مؤسسة الأب ميشال الحايك الدكتور ناجي الحايك، وأدارها الأب الدكتور أنطوان عوكر، وحضرها عدد من الشخصيات الدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية، في مسرح الأخوين رحباني، الحركة الثقافية ـــــــ أنطلياس.



الأب عوكر

بعد النشيد الوطني، ألقى مدير الندوة الأب الدكتور أنطوان عوكر كلمة شكر فيها كل من ساهم في نشر الكتاب، متعمقا في روحانيّة الأب حايك وفكره الفلسفيّ واللاهوتيّ والاجتماعيّ، متناولا ما يتضمنه الكتاب من محاضرات وبيبليوغرافيا، وواضعا إياه في إطار الكتاب اللاهوتيّ والروحيّ المشرقيّ.

الحايك

وألقى الدكتور ناجي الحايك كلمة العائلة، أوضح فيها أن الكتاب هو عبارة عن ثماني محاضرات للأب ميشال الحايك ألقيت بين العامين 1968 و1985 في زمن الصوم، وأشار إلى أن "محورية مجموعة العظات هذه هي تطوير لرسالة مار بولس الشهيرة عن المحبة، وشرح لأوجهها، ثم ربطها بأهداف ثورة المسيح الشاملة"، وقال: "لعل أجمل ما قاله في توصيفها هو أن المسيح في ثورته لم يهرق نقطة دم واحدة إلا من دمه".

ورأى أن الأب حايك "طوّر فكرة بدء البشرية مع آدم ثم تحوّلها مع المسيح". ولفت إلى أن "كتاباته عن المحبة، تكملة لرسالة بولس الشهيرة مع إضافة عليها"، وقال: "يلخّص الكاتب مهام الكنيسة بأنها مشروع محاولة تقريبية لكي يعيش أهل الأرض بأخلاق السماء".

وختم بوصية المؤلف لأبناء الجيل المسيحي المشرقي التي يدعو فيها إلى البحث عن الرسالة في أسلوب الإنجيل.

الأب حبيقة

ثم قدّم الأب حبيقة قراءة لاهوتية وفلسفية، متناولا في بداية كلمته رحلته مع الأب ميشال الحايك الطويلة والمتنوّعة والغنيّة... ومتوقفًا حول بعض من المسائل التي قاربها الأب ميشال الحايك في محاضرته ـــ العظة تحت عنوان "هو سيد التاريخ" وغيرها التي نشرتها حديثا جامعة الروح القدس - الكسليك.

وقال: "إن حياة المسيح بأكملها تخرج عن المألوف وتتربع على عرش الاستثناء المطلق. في هذا المضمار يقول الأب ميشال الحايك: "أيَّ شيء أبقاه المسيح على حاله من ذلك الزمان؟ تعرّض لكل شيء، تعرّض أولا لأنظمة الطبيعة، فوُلد على غير ما يولد الناس، مبدعا ولادة جديدة بفعل الروح، لا بفعل اللحم والدم، رفض أن تتحكم الطبيعة في الانسان دون رادع، فأسكت العاصفة على البحر بكلمة منه، ومشى على الماء، ولِمَ يُحرَّمُ المشيُ على الماء ويُقتصر على اليابسة؟ ... "



وأضاف: "أمام سحر المسيح وعظمته، قد نقع في تجربة التحسّر على قدرنا التاعس بدخولنا الحياة في زمن لم يكن فيه يسوع الناصري. ويقودنا خيالُنا المجنّح إلى تذهُّنات سُريالية، نتصور ذواتنا في حضرة هذه الظاهرة غير المألوفة، كيف كنّا سنندفع بفرح لا يوصف إلى السجود خُشّعا أمام مزوده العاري، ونهرول مغبوطين إلى ملاقاته في الساحات والطرقات لتبجيله وتكريمه والتبرّك والاستشفاء من لمس ردائه وذرف دموع التوبة على قدميه، إلخ. يستدرك الأب ميشال قائلا: "ولكن قد يكون خيرا لكم ولي أننا لم نكن في ذلك الزمن. فإننا قد نكون كنّا من لاطميه أو صالبيه أو مُهيِّجي الشعبِ عليه".



وتابع: "يستهجن الأب الحايك حنيننا إلى زمن المسيح على الأرض. فالمسيح هو هو أمس واليوم وغدا وإلى الأبد. إنه في كل إنسان بدون استثناء. هدّم حضارة الأسوار لحماية الذات من الآخر وأرسى ثقافة التلاقي والتحاكي والتكامل في الحبّ والغفران. فالآخر جزء من ذاتي وطريقي إلى ذاتي. كيف لي أن أعي ذاتي في غيريَّتها بدون الآخر المختلف؟ عندما دخل المسيح زمن الانسان وأخذ طبيعتنا، بات لصيقا كيانيا بكل كائن بشري، سابقا وحاضرا ولاحقا. أصبح هو حلقةَ التواصل الوجودي بين الانسان وأخيه الانسان، بين الانسان ومصدر وجوده ومصبّه، وبين الانسان والكون. ومن يفتش عن اللقاء معه في معادلة الواقع المحسوس، لن يلتقيه إلا في وجه المشرّد والمنبوذ والمريض والمعدم. في عاهات البشرية وآخاتها، هناك يُقيم يسوعُ الناصري. وعبثا نسعى إلى تلمُّس محيّاه في مكان آخر. وينهي الأب الحايك مقاربته قائلا: "إذا أغلقنا قلبنا بوجه إنسان من البشر، فلنخش. فالمسيحُ هو ذلك الانسان".



كما اعتبر أنه "بعدما حدّد الأب الحايك بعض الملامح الأساسية في جوهر المسيح ابن الانسان، ينتقل في السياق المنطقي إلى تحديد ماهية الانسان. ينطلق في تحليله من المقولة الشهيرة للفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: "الانسان طيِّب من طبعه، فالمجتمع هو الذي يُفسده"، « L’homme est bon par nature, c’est la société qui le corrompt »، أي بتعبير مرادف، سلوكُ الانسان السيء هو اكتساب من المجتمع الفاسد والمنحرف، والطيبة التي تسكنه مغروسةٌ في بهاء طبيعته الصرف وبراءتها الأولى. يعلّق الأب ميشال على هذه النظريّة بالكلام التالي: "هذا القول هو خُرافة لا صحّة لها إلا في خيال ذلك الفيلسوف الرومانسي المتشائم المتبرِّم بالناس. أما الصحيح فهو العكس، على ما يظهر من أبحاث علماء النفس المعاصرين، وعلى ما يُستنتج من استقراء معالم التاريخ القديم، وعلى ما تُلقّنه تعاليمُ الوحي في الديانات. كلُّ هذه الشهادات مجمعةٌ على أن الانسان حيوان لا يوثق فيه ولا يُركن إليه. لأنه فاسدُ الأصل، مجبولٌ بالشّر".



ورأى أن "هذه المعطوبيّة في أساس كيان الانسان، يحاول الأب الحايك أن يثبّتها بالعودة إلى أبحاث متنوعة، في حقول معرفية متعددة، تشمل أيضا سلوكيات الحيوانات. ويذهب في قراءته إلى الجهر بأن "الانسان بخَلقه وخُلُقه هو وحش، بل هو أخبث الوحوش لأنه أذكاها. أقرب الحيوانات إليه في سياق التطور، [إن صحت نظرية أهلِ النشوء والارتقاء أم لم تصح]، هو قرد حاملٌ حجرا يضرب به الآخرين". إن هذا التيقّن لجوهر الانسان يتقاطع مع نظرية الفيلسوف الإنكليزي في القرن السابع عشر توماس هوبز (Thomas Hobbes) الذي رأى في الانسان طاقة مخيفة في العنف والشراسة والقتل، الأمر الذي دفعه إلى الاستنجاد بتحديد الانسان كما ورد لدى الكاتب المسرحي اللاتيني في القرنين الثالث والثاني قبل المسيح بلوتوس Plautus في مسرحيته Asinaria : “Lupus est homo homini, non homo” ما ترجمته "الانسان هو ذئب أكثرَ منه إنسان لأخيه الانسان". فسكبها هوبز في قالب شبيه إذ قال: “Homo homini lupus est”"الانسان إنما هو ذئب لأخيه الانسان". وما تاريخ البشر المأساوي والدموي سوى تأكيد لهذا الوعي الكئيب لطاقة الشر في حياة الكائن البشري، كما رواها سفر التكوين عن مقتل هابيل على يد أخيه قاين..."



ولفت الأب حبيقة إلى أنه "أمام مشهدية هذا المشرق الممزَّق بين الإرادة المجاهدة بعناد لتجاوز هشاشة طبيعتنا البشرية واللِّحاق بمشروع سيِّد التاريخ، يسوعَ المسيح، لترميم الانسان، من جهة، وعمل الفطرة بغرائزها وحيوانيتها التي تحوّل الزمن إلى تاريخ مأسوي، من جهة أخرى، يقف الأب ميشال الحايك بقامة الأنبياء الثائرين على ذواتهم وعلى الآخرين، طارحا أسئلة حاسمة عن دور المسيحية المشرقية، عن مستقبل ما تبقى من تبّاع المسيح في هذه البقعة من الأرض التي اختارها يسوع الناصري لتدشين إقامته بين البشر وإطلاق بشراه الخلاصيّة للبشرية جمعاء. فهو يتساءل بحرقة في النفس: هل حافظنا على شعلة الثورة الروحية والفكرية والمجتمعية التي أتى بها المسيح، أم تركناها تخبو رويدا رويدا وتنطفئ تحت وشاح تراخينا وسأمنا واستقالتنا؟ في المقابل، نرانا مندفعين بطاقة هوجاء لركب تيارات معاصرة ونظريات متعدّدة من كلّ صوب وحدب. وفي صُوَر بيانية مبدعة يقول: "فما تهبُّ عقيدةٌ في الأرض إلا وتعصِفُ بها رياحُنا، فلها عندنا مناخٌ ومناصرون. وما يطلع زيٌّ جديد في الناس، في اللّباس والفنّ والرقص، إلاّ وكان له في دورنا وشوارعنا من يتلبّسون به ويتراقصون عليه. فإذا هذا الشرقُ أو هذه البلادُ خصوصا تُصبح على تنوّع ما فيها مُتحفا للأشكال والأزياء والعقائد".



كما شدد على أنه "بالنسبة للأب الحايك، لا ريب البتة أن الكنيسة، وخصوصا كنيسةَ لبنان والبلدان المشرقية، بالرغم من الاضطهاد، لا بل بفضله، باقيةٌ بحسب وعد المسيح إلى انقضاء الدهر. بيد أن هذه الاستمرارية في وجود يتحول على الدوام إلى حضور فاعل، لن تتحقق خارج الثبات في المحبة. فهو يؤكّد بأسلوب مار بولس أنه "لو لم يبق ككنيسة شيءٌ لها وفيها ومنها، ولو عُرِّيت من كل ملك وامتياز ورسم وطقس؛ ولو أُطفئت فيها كلُّ الشموع وأُخرس صوتُ الجرس، وكُمّتِ الألحانُ وأُحرقت الصور، وبقيت المحبة، فالكنيسةُ باقية". إن كنيسة المسيح، المولودة من رحم الأوجاع والشاخصة، بالرجاء الذي يتضاعف قوة وزخما في المحن والمصائب، إلى مجد القيامة العظيمة، تستمد طاقة الصّمود والتجدّد من هذا المنطق العبثي في نظر الحكمة البشرية. هذا الجنون العاقل القائم على الغفران وكسر حلقة العنف، هو وحده القادر على دفع المضّطهد والظالم والمعتدي في هذا الشرق المعذَّب والمعذِّب إلى التعرّي أمام ذاته المتهالكة. وهكذا، على حدّ قول مار بولس، بالمحبة والغفران، نكون كمن يركم الجمر على هامة الظالم، فيرى قباحة صنيعه ويرتعب من ذاته المشوَّهة بالكراهية، فيبدأ، تائبا مطأطئ الرأس، رحلة العودة إلى ديار الخير والتحاب والتآخي. فاللاَّعنفُ أقوى وأمضى من العنف. والعنف هزيمة نكراء للبشرية".



وأضاف: "في منظار الأب ميشال الحايك، لكي يولد هذا المشرق في حضن حضارة المحبة، حضارة التلاقي الإنساني العابر للثقافات والأديان والتقاليد، وينهضَ إلى الحياة الحقيقية التي يعطيها حكرا وحصرا سيّد التاريخ، يسوع المسيح، علينا أن نموت عن أمور عديدة. في هذا الصدد، يقول الأب الحايك: "قد يكون أولُ من يجب أن نحكم عليه بالموت عندنا هو الله الذي نعبده. ألله المتكَّلُ الذي نُبرِّر باسمه تقاعسَنا ونروح إليه عند كلّ هزيمة أخلاقية لأننا نزعم أن الله يدبّر شؤوننا، هو الذي اخترع العقل وجاء به علينا لنعرف أن من يتّكل على عقله فعلى الله اتكالُه. يجب أن نموت. أن يموتَ اللهُ الذي باسمه نخوض المعارك وإليه نصلّي في غزواتنا ...، ونحلِّلُ باسمه المنكرات، هذا الإلهُ العسكري الغازي يجب أن يموت، لأنه بالحقِّ هو إلهٌ ميت". إن انتفاضة الأب الحايك على ما دُرج على تسميته في أيامنا الحاضرة بالعنف المقدّس تنطلق من جوهر الله الذي إن هو إلا حبٌّ ورحمةٌ وحنانٌ وغفران. فالحركات الدينية المتطرفة تلغي باسم الله حضور الله في التاريخ وتجعل من الدين وشاحا أسود لستر أشنع صنوف الإجرام الإلحادي. فهو يقول: " الثورة التي جاء بها المسيح لم تُهرِق نقطة دم واحدة من غير دمه. كانت ثورة على الأخلاق والأنظمة. نادى بالصفح الإنجيلي عوض الثأر الموسوي. نادى بالرحمة للناس بدل القرابين والأضاحي عن الناس".

وتابع: "إن مشروع تشييد أورشليم الجديدة، المدينة الآتية التي تجمع في رحاب محبة الله المطلقة جميع البشر على تنوعهم، لا يمكن أن يتحقّق على أيدي أناس يُتقنون فنَّ التقاعس في فيء الإيمان المجوّف والعقيم. الإيمان الصحيح أنما هو اندفاع جنوني لتحقيق ملكوت الله في كل لحظة وهنيهة من حياتنا. وفي شطحات بيانية أخّاذة يقول الأب الحايك: "نعجب كيف يتركنا الناس نجترُّ أوهامنا الفارغة كالقطيع في ساعة القيلولة! ألهانا اجترارُ الأمس عن إعداد غذاء اليوم لشعوبنا الجائعة". ويتابع في مقطع آخر: "إن عِشنا يومَنا سَلُم لنا غدُنا، وإلا عُرِّينا من المصير".



وأردف: "كان هذا بالفعل همَّ واعظ كاتدرائية مار جرجس في بيروت. استبسل في رسم خريطة طريق لهذا المشرق الهائم في مساحات البؤس والمآسي، تُخرجه إلى واحات الحياة وفرح الوجود. استعرضت وإياكم هذا المساء بعضا من النقاط العديدة الواردة في المحاضرات ـــ العظات الثمانية التي نشرناها مؤخرا في الجامعة".



ثم أشار إلى الأهمية القصوى التي كان الأب الحايك يوليها إلى مكانة كنيسة لبنان ودورها الريادي في بعث كنيسة المسيح المشرقية وإعادة وهج البدايات إلى إطلالاتها التبشيرية والتعليمية والمجتمعية. جميعنا يتذكر كيف حدّد فاجعة لبنان بأسلوب خارق يجمع التناقضات ليُجهضها في خلاصة وجوديّة تخلُب القلوب وتسحَر العقول، قائلا: "مأساةُ لبنان أنه لا يعرفُ أن يموت" « Le drame du Liban c’est qu’il ne sait pas mourir » .لو كان لبنان يعرف أن يلفظ أنفاسه لكان استراح في هدأة الموت وأراح الآخرين. لكان استراح من رسوليّة كيانه، من نظامه القائم على السلطة التشاركيّة والتناوب السلمي على الحكم، وعلى الاعتراف بالآخر المختلف كشريك، وعلى احترام الذاتيّات والذاكرات التاريخيّة، وعلى إشراك جميع مكوّنات المجتمع في الحكم التعدّدي، إلخ. لكان أراح دولَ المشرق كافة من هذا الإزعاج الإيجابي، لأنها تعشَق كلُّها حضارة اسبارطة، حضارةَ الأنظمة العسكرية الشموليّة المذوِّبة للفروقات ولحقِّ الانسان في الاختلاف". وأكد في الختام "أن الأب الحايك كان دائم الذهول من المكانة المرموقة التي يتمتع بها لبنان في الكتاب المقدس. كيف له أن ينسى أن الكتاب المقدّس يذكره أكثر من سبعين مرة، كرمز للحياة ومناعة الوجود والخلود؟ كم كان يغتبط ويتجدّد رجاؤه عندما كان يقرأ ما كتبه عن لبنان النبيُّ العظيم أشعيا في القرن الثامن قبل المسيح! كان هذا النبي يعزّي القفرَ القاحل والعقيم والصحراءَ المحروقةَ بأشعة الشمس، مرتعَ اللّاوجود والموت، قائلا: في زمن الخلاص، في زمن المسيح، سيعطيكِ الرب الإله مجد لبنان (ومجدُ لبنانَ أُعطي له، أي للقفر). لبنان هو رمز الحياة. وهل من الممكن أن يتسلّل الموتُ إلى ما هو رمز الحياة؟ من هنا كلام الأب الحايك الجازمُ والحازم: "مأساة لبنان أنه لا يعرف أن يموت". لقد أصدر الله، بحكمته التي لا تسبر ولا تدرك، حكما مبرما على لبنان وعلى كنيسته بديمومة الحياة والشهادة للمسيح المعلّق على صليب البؤس والكاسرِ شوكةَ الموت. في الآتي من الأيام، سيكون لزاما على هذا اللّبنان، العظيم والهشّ في آن، والذي ترنو إليه جميع كنائس المشرق النازفة، أن يردِّد صدى كلمات الأب ميشال الحايك النبويّة، المدوّية في بواطن الضمائر ومطاوي النفوس، ويَصعدَ مع بلدان المشرق وكنائسه قاطبة، مرنّما أناشيد المراقي، صوب أورشليمَ الجديدة، مدينةِ الله، حيث في ملء الزمن ستلتحم البشريّةُ بعضُها ببعض، متصالحةً مع ذاتها في ديمومة عنصرة التلاقي والتّحاب".