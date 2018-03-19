لمناسبة يوم الطفل اللبناني وعيد الام... اللبنانية الاولى افتتحت مكتبة الاحداث في سجن رومية

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لمناسبة يوم الطفل اللبناني وعيد الام، افتتحت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون قبل ظهر اليوم "مكتبة الاحداث" في مبنى الاحداث- سجن روميه، والتي تم ترميمها وتجهيزها من قبل مؤسّسة "الرؤية العالميّة" World Vision بالتعاون مع المرشدية العامّة للسجون.

وكانت مناسبة اطّلعت فيها السيدة عون على أوضاع الاحداث الاجتماعية والانسانية، وذلك في اطار تشديدها على ضرورة احترام حقوقهم، والعمل على تأهيلهم وإصلاحهم لإعادة دمجهم في المجتمع.



وقائع الافتتاح

وكانت اللبنانية الاولى وصلت حوالي العاشرة والنصف صباحاً الى مبنى الاحداث في سجن روميه، حيث كان في استقبالها المرشد العام للسجون في لبنان الاب جان مورا، المنسّق العام للسجون في الشرق الاب ايلي نصر، مدير مكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في لبنان د. راين ديكير والسيدة زينة زوين من مؤسسة "الرؤية العالمية" إضافة الى السيدة ريتا دعيبس المسؤولة عن جناح الاحداث.

بعد دخولها الى المكتبة حيث اطلعت السيدة عون على ابرز تجهيزاتها وكتبها، استمعت الى شروحات عن مرحلة إعادة ترميمها وتأهيلها، والصعوبات التي واجهت المعنيين في هذا السياق، إضافة الى موجز بأهم النشاطات التي يقوم بها الاحداث في مختلف المجالات، حيث أملت السيدة دعيبس ان يتم تفعيل دور الهيئات المعنية وتسهيل دور الجمعيات داخل السجن، إضافة الى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال. وتحدثت السيدة زوين، شاكرة السيدة عون على مبادرتها هذه، والتي تشكل خطوة اولى نحو الاهتمام بأوضاع الاحداث في السجون.

ثم جرى عرض لفيلم عن المكتبة وأهدافها وتنوّع الكتب التي زوّدت بها بعدما اختيرت بعناية من حيث المواضيع التي من شأنها توسيع آفاق معرفة السجناء الاحداث بالحياة خارج مجتمع السجون، قدّم بعدها د.ديكير باقة من الزهور الى السيدة عون عربون شكر وتقدير، قبل أن يقدم المطران شكر الله الحاج رئيس "اللجنة الاسقفية عدالة وسلام" درعاً تقديريا للسيدة عون بإسم مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك والمرشدية العامة للسجون، ثم قُدمت للبنانية الاولى هدية تذكارية من صنع السجناء الاحداث.

بدورها، اثنت السيدة عون على جهود المرشدية العامة للسجون ومؤسسة "الرؤية العالمية"، معربة عن أملها في أن يتم توسعة المكتبة وإغنائها بالمراجع والمعلومات التي تعود بالفائدة على الاحداث، وتوفر لهم المزيد من المساحات لتحصيل المعرفة والترفيه والتفاعل في ما بينهم، وتأمين استمرارية هذه الجهود وعدم حصرها في فترة زمنية محددة، على أن تشمل مبنى الاحداث بكامله.

ثم انتقلت اللبنانية الاولى والحضور الى الملعب الخارجي لمبنى الاحداث، حيث كان هناك حوالي 175 من السجناء الاحداث ينتظرون السيدة عون، إضافة الى عدد كبير من المدعوين وممثلين عن وزارات الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية، والوزيرة السابقة منى عفيش، ووفد من قوى الامن الداخلي ممثلاً بقائد منطقة جبل لبنان العميد مروان سليلاتي ورئيس شعبة العلاقات العامّة العقيد جوزيف مسلمّ وممثلين عن الاجهزة الامنية وقضاة وشخصيات روحية وممثلين عن المؤسسات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني.



بعد النشيد الوطني، رحّب آمر سجن الاحداث الرائد محمد القرصيفي باللبنانية الاولى والحضور، مشيراً الى أن " مبادرة السيدة عون اليوم زرعت نظرة أمل لكل من هو موجود اليوم في السجن".

ديكير

ثم تحدث د. ديكير مشيراً الى أن فكرة تأهيل مكتبة الاحداث انطلقت من إدراك ضرورة ضمان توفر مكان آمن ومناسب للأطفال يمكنهم الوصول إليه والتمتع بمساحة للقراءة او مشاهدة فيلم أو استكشاف أفكار جديدة مثلما يرغب أي مراهق عادي أو شاب يافع.

ولفت الى ان الجميع يتشاركون مسؤولية ضمان أن يحظى الأطفال بالأمل بمستقبل أكثر إشراقًا وأن يكونوا مجهّزين بالحد الأدنى من المهارات والأدوات للتمكن من المشاركة في حياة المجتمع وفي النشاط الاقتصادي عند خروجهم من السجن.

الاب نصر

بدوره، ألقى الاب نصر كلمة أشار فيها الى أنّ الدولة أوشكت على إنهاء بناء الإصلاحيّة الجديدة التي سيُنقل إليها الأحداث، وأوضح أنه على المكتبة في المدى القصير أن تصبح مركزًا تفاعليًّا مجهزًا بأجهزة كمبيوتر ومكتبة رقمية تتيح الوصول إلى آلاف الكتب بثلاث لغات، مع العمل على دورات لمحو الأميّة، وفي اللغات العربيّة، الفرنسيّة والإنكليزيّة. أمّا على المدى المتوسّط، فهناك إرادة لتطوير وحدات تعليميّة تسمح للأحداث بالانضمام إلى المناهج الدراسيّة بهدف عدم احتجازهم في السجون، بل في مراكز تعليميّة أو مهنيّة.



العقيد مسلّم

ثم القى العقيد مسلّم كلمة باسم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان اشار فيها الى ان المبادرة بفتح مكتبة جاءت لتكرّسَ الانسجامَ مع العهودِ والاتّفاقيّاتِ الدوليّةِ الخاصّةِ بمعاملةِ الأحداثِ، والالتقاء معَ حقوقِ الإنسانِ في بيئةٍ تستوجبُ الرعايةَ الزائدةَ، والإشراف الدقيقَ، والاحتضانَ النفسيَّ والاجتماعي.



وشدد على أن سجن الاحداث هو مؤسّسة إصلاحية تربوية، تقتضي منّا وضعَ كلِّ الإمكاناتِ والجهودِ في سبيلِ تطويرِها، واستيعابِ نزلائِها، مشيراً الى أن دورُ الدولةِ في هذا الاطار يكون بالتعاونِ معَ المجتمعِ المدني، لتقويمِ المسار، ودفعِ الحدثِ إلى الوعْيِ والانتباهِ أكثر، وإعادةِ النظرِ في سلوكِه، ورسمِ السبيلِ الصحيحِ لحياتِه.

وشكر العقيد مسلم السيّدة عون لرعايتِها هذا الافتتاح وقال :"غيرتُها على شبابِ لبنانَ لا تخفى، ودعمُها لما يُعزّزُ مصلحتَه لا ينضب، وهي خيرُ من يمثّلُ توجُّهَ هذا العهدِ بقيادة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي ينظرُ إلى الأفضلِ في كلِّ القطاعاتِ والمجالات."



وقبل اختتام حفل افتتاح المكتبة، وقطع قالب حلوى في المناسبة، إلتقت السيدة عون السجناء الاحداث في الملعب، الّذين رحبوا بها وعبّروا عن سرورهم بلقاء اللبنانية الاولى وبالاهتمام الذي تبديه حيالهم، وأكدوا لها اصرارهم على التزوّد بالمعرفة المهنية المطلوبة التي تخوّلهم الخروج من السجن وعدم العودة اليه والاندماج في المجتمع والعيش بكرامة.