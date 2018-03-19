توضيح واعتذار من الـ OTV

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بيان صادر عن محطّة الـ otv:

"ورد على صفحتنا عبر موقع تويتر عند الساعة ١١.٤٨ من قبل ظهر اليوم، خبر عنوانه "مقتل قائد ميداني بارز من ميليشيات حزب الله"، وهو منقول بالكامل عن موقع "سكاي نيوز آرابيا" مع ذكر المصدر داخل الخبر.



الخبر الذي ازيل عن الصفحة بعد حوالى ثلاثين ثانية، نظرا الى عدم تبني المحطة بطبيعة الحال لمضمونه، سرعان ما تم تناقله بشكل مبرمج عبر مواقع التواصل لغايات لا تخفى على احد.



اننا، اذ نؤكد المؤكد لناحية عدم تبني الخبر المنقول، الذي يناقض المبادئ الوطنية والاخلاقية التي نؤمن بها، نعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الشخص الذي تسبب به"