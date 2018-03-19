دينامو الأشرفية مرتاح البال: لا يمكن لأحد أن يستخف بعقولنا بعد اليوم

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سالي الحداد -

يوم السبت، أطلق الوزير السابق نقولا الصحناوي حملته الإنتخابية في دارته في الأشرفية تحت عنوان "لتصير بيروت الأولى"، مؤكداً أنه على ثقة بأن أهالي الأشرفية لن يجددوا لمن مثلها لمدة ٢٢ عاماً دون أن يفعل شيئاً معتبراً أن القطار فاته وأن الأشرفية لن تبقى محرومة.

في الحديقة إجتمع المئات من سكان بيروت الأولى الذين أبدوا لموقعنا تململهم من الواقع الحالي "الأشرفية ينقصها الكثير"، "نوابها مش فاضيين وغير مهتمين".

ولكن ما الذي يجعل نقولا صحناوي جدير بالثقة؟ "هو يعمل من دون لقب نائب في الأشرفية منذ سنوات طويلة على صعيد شخصي أو من خلال جمعيته"، نيكولا شاب ديناميكي ومنتج وأعماله بوزارة الإتصالات تدل عليه" "نقولا يملك خطط مدروسة غير عشوائية".

في حديقة دارته ينظر السكان لنقولا وكأنه أمل الأشرفية القادم لتصير بيروت الأولى